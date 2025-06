La saturació d'Urgències: una altra cara del creixement demogràfic desmesurat

Catalunya afronta una creixent pressió sobre els seus serveis públics, especialment en l'àmbit sanitari. Les urgències hospitalàries estan desbordades, una situació que ha empitjorat amb l'increment poblacional dels darrers anys. Aquest fenomen, que ha portat Catalunya fins als vuit milions d'habitants, impacta directament en la qualitat sanitària i altres serveis essencials.

El 2024, les urgències a Catalunya van registrar un augment del 21% en les visites en comparació fa tres anys, assolint un rècord de gairebé 3,9 milions de persones ateses. Aquest increment ha generat una saturació significativa, amb una mitjana de 10.600 pacients diaris, una xifra que posa a prova la capacitat dels hospitals. Com és natural, els temps d'espera s'han disparat, especialment a Barcelona, on els pacients esperen de mitjana més d'una hora.

Malgrat els esforços per gestionar la demanda, l'administració sanitària ha mostrat dificultats per adaptar-se a aquesta nova realitat. El Departament de Salut ha començat a buscar més finançament per poder fer front a la sobrecàrrega a urgències. El director del Pla Nacional d'Urgències, Xavier Jiménez, ha assenyalat que la situació és "tensa" i que s'estan buscant solucions a curt i llarg termini. De fet, l'única solució és augmentar molt el finançament o aturar el creixement demogràfic.

Un debat que va més enllà

L'impacte dels fluxos migratoris no es limita a la sanitat. El creixement demogràfic també afecta sectors clau com l'educació, els serveis socials i la seguretat. En localitats com Olot, l'alcalde Agustí Arbós ha alertat sobre les limitacions dels serveis públics a causa de l'augment constant de la població. L'alcalde ha subratllat la necessitat de frenar aquest creixement per evitar la saturació dels recursos públics.

En aquest context, a poc a poc s'uneixen més veus a un debat que, fins fa poc, era un perfecte tabú. De fet, els informes del Síndic de Greuges destaquen que l'administració no està preparada per afrontar els reptes derivats del creixement poblacional. Tot i això, la Generalitat dona per descomptat que Catalunya es projecta als deu milions d'habitants.

Sense dubte aquest és el debat que de veritat arma la conversa pública catalana. D'alguna manera, tots els altres assumptes (inseguretat, habitatge, 450 alumnes nous cada dia lectiu, etc.) són resultat de la concentració poblacional. El dubte és en quina és la solució que planteja el poder polític, si és que pot donar-li solució.