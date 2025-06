Greta Thunberg, el rostre del declivi i la hipocresia del globalisme

Greta Thunberg ha estat notícia aquesta setmana pel seu incident amb les autoritats israelianes quan intentava entrar a Gaza amb la Flotilla de la Llibertat. L'activista va denunciar que havia estat "segrestada", tot i que en realitat només va estar retinguda abans de ser deportada. En realitat, ja havia complert el seu objectiu, que no era altre que donar ressò a la propaganda propalestina.

Les xarxes socials han qüestionat la versió de Greta Thunberg i han criticat la seva hipocresia. El missatge més eloqüent el va escriure Dimitris Soudas, exdirector de comunicació del Govern canadenc:

Ningú et va segrestar, Greta. Creu-me, t'haurien posat al primer vol de tornada a Suècia si haguessin pogut. Suècia està atrapada amb tu. La resta només veiem les publicacions d'Instagram. És curiós que mai hagis navegat fins al Iemen. Durant més d'una dècada, el Iemen s'ha enfrontat a un dels pitjors desastres humanitaris del planeta. 90.000 infants morts. 10 milions continuen morint de fam.

Han estat molts els qui han retret a l'activista que vagi a Palestina però s'oblidi del Iemen. Això retrata el cinisme de l'esquerra, que només defensa els drets humans allà on pot treure'n rèdit. Greta Thunberg es va convertir en el gran símbol de l'elit globalista durant el seu auge, i ara encarna també la seva decadència.

El conflicte de la flotilla ha servit a Greta Thunberg per rellançar la seva imatge en ple desgast. En realitat, l'activista sueca va perdre fa temps la seva aura i la seva integritat moral va quedar en entredit. Què hi ha darrere de Greta Thunberg i tot el que representa?

El negoci rendible de l'activisme

Greta Thunberg va saltar a l'estrellat el 2018, quan tenia 15 anys, desafiant els líders mundials contra el canvi climàtic. Va ser en ple auge de l'esquerra globalista, que la va prendre com a referent de la instauració d'un contrapoder. Aquella jove representava temptadorament la imatge dels de baix aixecant-se contra els de dalt.

Tot i que ja des del principi s'havia advertit que aquella inesperada líder mundial podria acabar com una joguina trencada. En poc temps es va fabricar l'‘efecte Greta’, i l'adolescent va passar a estar envoltada de lobbies i importants empreses energètiques.

The Sunday Times va destapar el 2019 el lucratiu negoci que s'amagava darrere de la icona de Greta Thunberg. La qual cosa no deixa de ser un fidel reflex de com funciona el globalisme. D'una banda, els missatges grandiloqüents sobre les causes nobles i un món millor, i de l'altra, la protecció dels grans poders.

A Catalunya també s'ha demostrat com la cooperació exterior i la pobresa poden acabar sent negocis molt rendibles. El cínic és que sovint es venen amb grans proclames i una bona dosi de superioritat moral.

Thunberg, al costat dels poderosos

Thunberg va ser apadrinada pel magnat suec Rentzhog, conegut com el Soros suec, i un conglomerat de grans empreses del seu país. Aquests lobbies van utilitzar l'activista per accelerar la transició verda a les més altes institucions. Els interessos econòmics de l'elit globalista, disfressats d'activisme, la van encimbellar al més alt.

Greta Thunberg va ser considerada una de les persones més influents del món i va ser nominada al Premi Nobel de la Pau. Però la revelació dels seus vincles amb magnats i grups de pressió li van restar credibilitat. Va començar aleshores un ràpid descens que va apagar la seva popularitat fins a reduir-la a la irrellevància aquests darrers anys.

De la mateixa manera que l'esquerra, Greta ha vist a Palestina un meravellós aparador per sortir de la irrellevància. Greta Thunberg és un producte de màrqueting que serveix a grans poders, i com a tal només és on hi ha els focus.

Aquesta és la raó per la qual Greta mai anirà al Iemen, un país que fa anys que es dessagna en una silenciosa guerra civil amb milions de morts i famolencs.