VÍDEO | Desmuntant l'última 'fake news' de l'esquerra woke catalana

Avui toca desmuntar l'última fake news que ha fet circular l'esquerra woke en les últimes hores.

Dilluns, la consellera d'Educació, Ester Niubó, explicava que, aquest any, han arribat cada mes 9.000 alumnes nous que han hagut d'incorporar-se al sistema educatiu català durant el curs, és a dir, fora del període de preinscripció, el que es coneix com a matrícula viva. El total és de gairebé 75.000 nous alumnes aquest curs.

És a dir, 450 alumnes nous s'incorporen cada dia lectiu, durant el curs, a les diferents escoles que hi ha a Catalunya.

La xifra és insostenible es miri com es miri. 450 alumnes nous cada dia a les escoles catalanes. Això és un repte enorme i inassumible pels professionals de l'educació, que estan completament desbordats. Sobretot perquè part destacable són immigrants que, en molts casos, ni tan sols saben català o castellà.

Però això a l'esquerra woke no li importa. Només li importa el seu relat i tenir raó. Però quan la realitat desmunta el seu relat, com és el cas, toca recórrer a fake news.

Per exemple, Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, el mitjà afí a la CUP, va publicar que el 75% d'aquestes noves incorporacions durant el curs a l'escola catalana eren canvis d'escola dins del mateix municipi. Donant a entendre així que la gran majoria d'alumnes que s'incorporen durant el curs al sistema educatiu no són immigrants que acaben d'arribar a Catalunya, sinó gent que ja viu a Catalunya i que es canvia de barri.

Però això és mentida. Per què és mentida? Perquè només calia posar-se en contacte amb la Conselleria d'Educació per confirmar-ho. Així ho vaig fer i així m'ho van confirmar. A dia d'avui, la Conselleria no sap quin % dels alumnes que s'acullen a la matrícula viva són immigrants i quin % són els alumnes que canvien de centre dins del mateix municipi.

Però no importa, el tuit de Jesús Rodríguez el va compartir l'exconsellera de Feminismes, Tània Verge; l'exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant, l'exdiputada de Junts, Aurora Madaula; la diputada dels Comuns Susanna Segovia; l'humorista Manel Vidal i desenes de personalitats més.

Després tots ens vindran a donar lliçons de fake news i de desinformació.