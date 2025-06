L'esquerra esclata contra Salvador Illa per l'ampliació de l'aeroport del Prat

L'ampliació de l'aeroport d'El Prat, acordada per la Generalitat i el Ministeri de Transports, ha generat una forta onada de crítiques per part de l'esquerra catalana. Davant d'això, Salvador Illa ha defensat el projecte com a essencial per a la competitivitat econòmica de Catalunya. Per la seva banda, múltiples veus de Comuns i la CUP consideren que el pla implica una renúncia als compromisos ambientals i socials.

Les dimensions de l'acord i les crítiques

El Govern ha tancat amb Aena una proposta d'inversió de 3.200 milions d'euros. Aquesta inclou la prolongació de la tercera pista en 500 metres, la remodelació de les terminals existents i la construcció d'una nova terminal satèl·lit. Illa ha insistit que el projecte compleix amb els estàndards ambientals europeus, tot i que afectarà parcialment la Ricarda. Per mitigar l'impacte, es preveu un fons ambiental i la creació d'un anell verd al voltant de l'aeroport.

Tanmateix, els Comuns han rebutjat frontalment la decisió. Candela López ha qualificat l'ampliació de “contradicció” i ha manifestat que la seva formació s'hi oposa “alt i clar” al projecte:

En una línia més crítica, la CUP ha vinculat la mesura amb interessos turístics i empresarials que, segons els seus diputats, perjudiquen la ciutadania. Laure Vega ha denunciat que ampliar l'aeroport comporta precarietat laboral, encariment de l'habitatge i un model de transport públic ineficient. Vega també ha fet una crida a manifestar-se contra l'ampliació el proper 14 de juny:

Per la seva banda, Laia Estrada ha acusat directament el Govern d'actuar sota ordres de Madrid i al servei del “lobby turístic”. En el seu missatge, ha advertit que ERC i Comuns, socis parlamentaris del PSC, han de decidir si continuaran donant suport a un executiu. Estrada considera que mantenir el suport al PSC en aquestes condicions equival a ser còmplice d'un model insostenible. Qüestió diferent és si la CUP també retirarà el seu suport parlamentari al PSC, que, segons va dir Estrada, era el més "espanyolista de la història":

Més bloqueig al creixement a Catalunya

L'oposició no es limita a l'àmbit parlamentari. L'alcaldessa d'El Prat, Alba Bou, també ha reiterat el seu rebuig en considerar que el projecte vulnera directrius ambientals europees. Ha declarat que portarà el cas davant les institucions comunitàries, convençuda que l'ampliació no superarà els controls legals de la UE.

Tot i que la modernització és un pas imprescindible per convertir El Prat en un hub internacional, el consens polític i social és lluny d'assolir-se. L'oposició des de sectors d'esquerra i moviments ambientals anticipa un clima de tensió creixent, tant al Parlament com als carrers.

La previsió del Govern és que el Pla Director s'aprovi el 2028, amb obres que començarien el 2030 i finalitzarien el 2033. Tanmateix, el projecte encara haurà d'enfrontar-se a processos judicials i tràmits europeus.