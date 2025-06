Salvador Vergés justifica el gir de Junts en immigració i li surt malament: 'Aneu tard'

El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha intentat marcar perfil a les xarxes socials amb un extens missatge sobre immigració. Ho ha fet en to solemne, explicant quin enfocament adopta el seu partit davant d'altres grups del Parlament. Però més que aclarir posicions, la seva publicació ha evidenciat el canvi de discurs forçat que viu Junts. I el resultat ha estat una allau de crítiques.

Les xarxes han rebut les seves paraules amb una barreja d'incredulitat i desconfiança. Molts usuaris l'acusen de cinisme polític i d'oportunisme electoral. El comentari més repetit ha estat breu, directe i demolidor: “Aneu tard”. Perquè, efectivament, Junts ha desatès durant anys el debat migratori, i ara intenta recuperar-lo quan Aliança Catalana ja li ha arrabassat part del terreny:

Segons l'últim CEO, la formació de Sílvia Orriols li arrabassaria entre 7 i 8 diputats. Una sagnia que ha obligat Junts a corregir el rumb i assumir part del discurs que fins fa poc titllava “d'extrema dreta”. Vergés parla ara de “drets i deures” i d’una “integració catalanitzadora”. Però molts no hi veuen convicció, sinó càlcul.

Vergés critica el PSC per la seva passivitat en immigració, i acusa Vox i Aliança Catalana de generar odi. També acusa ERC, CUP i Comuns d’ignorar els deures a favor d’una integració tova. El seu intent de situar Junts com a tercera via, equilibrada i racional, ha estat interpretat per molts com un acte d’autojustificació.

Al març, el mateix Vergés ja va reconèixer que la immigració està col·lapsant serveis públics a Catalunya. Fins i tot va qüestionar l’obligació d’empadronar sense recursos. Són arguments que fins fa poc eren tabú a Junts i pels quals s’atacava públicament Orriols. Ara, aquests mateixos plantejaments apareixen en boca d’un dels seus diputats més visibles.

La contradicció ha estat ràpidament assenyalada a les xarxes. Diversos usuaris recorden que el que diu avui Junts és el que Aliança Catalana fa temps que denuncia. Però mentre Orriols ho feia en solitari, Junts ho ignorava o ho condemnava. D’aquí la manca de credibilitat. Com apunten diversos comentaristes: “Aneu tard i es nota”.

Un canvi massa ràpid

El gir de Junts no es limita al discurs migratori. Jordi Turull també ha llançat missatges sobre la “cultura de l’esforç” i els incentius a la feina. Hi ha una operació en marxa per reconnectar amb l’electorat conservador, especialment de cara a les eleccions municipals de 2027. El dubte és si ho fan per convicció o per desesperació.

Junts intenta recuperar la retòrica convergent, la de l’ordre, els valors cívics i la identitat catalana. Però ho fa sense haver trencat encara amb els seus anys d’ambigüitat política. Aquesta indefinició és el que molts votants no perdonen. Perceben que el partit només reacciona quan perd poder, i que continua arrossegant complexos que li impedeixen parlar clar.

I en paral·lel a tot això, el partit té un líder que, com Puigdemont, no pot exercir com a tal. Per contra, la ciutadania percep que Puigdemont s’ha encallat en les negociacions amb el PSOE per tirar endavant l’amnistia. El perill és que, amb el PSOE, els riscos estan assegurats, com el català a Europa.