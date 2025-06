ERC rebaixa les seves pretensions amb el PSOE i el PSC: 'progressa adequadament'

Des de la seva reelecció com a president d'ERC, Oriol Junqueras ha marcat un relat molt clar. Sota la seva direcció, Esquerra serà implacable amb els socialistes i tots els seus passos aniran encaminats a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. A hores d'ara ja ha quedat clar que no tombaran cap govern socialista, i que s'han oblidat dels objectius de màxims per sobreviure en el dia a dia.

Els seus dirigents ho confirmen diàriament amb cada nova declaració. Aquest matí, Gemma Nierga ha entrevistat a El Cafè d’Idees (TVE) la portaveu d'ERC. Ester Capella ha confirmat que les seves relacions amb el PSOE i el PSC “progressen adequadament”, i que no es plantegen trencar ni amb Pedro Sánchez ni amb Salvador Illa.

El finançament singular i el traspàs de Rodalies van ser les dues grans exigències dels republicans per sostenir els governs socialistes a Catalunya i Madrid. Sembla més que evident que els socialistes no podran complir, almenys amb el calendari pactat. Davant d'això, ERC està modulant el seu discurs per justificar la seva submissió al PSOE i al PSC.

ERC rebaixa les seves pretensions

Ester Capella reconeix que el finançament és “on estem molt verds”, i marca el 30 de juny com a data límit. Però Junqueras no es planteja trencar amb Illa si el sistema no queda definit dins d'un mes. La demostració d'això és que, per donar un impuls als socialistes, ERC ha comprat el nou concepte de la “finançament singular generalitzable”.

Això significa que el sistema que en principi havia de ser “singular” per a Catalunya, és a dir únic, ara serà exportable a la resta de comunitats. Esquerra compra el “cafè per a tothom” del PSOE/PSC per al final poder vendre que han complert l'acord.

El mateix amb Rodalies, on ara els republicans estan rebaixant el to respecte a l'exigència. "Sempre hem dit que el traspàs no és automàtic", ha afirmat la portaveu d'ERC. Ha posat d'excusa les directrius que ha anat aprovant la UE, però ha assegurat que aquesta carpeta "avança millor" que la del finançament.

Sense pressupostos

D'altra banda, la portaveu ha criticat que el Govern i els Comuns governin a cop de decret com recentment va advertir el Consell de Garanties. “Això d'anar aprovant decrets on s'incorporin impostos té una debilitat important”, ha afirmat Capella.

Però al mateix temps ha defensat el suplement de crèdit com a mecanisme substitutiu dels pressupostos per governar. Una contradicció en si mateixa, perquè el suplement de crèdit és un mecanisme extraordinari pensat per a situacions imprevistes. Governar sense pressupostos és el major símptoma de debilitat d'un govern, per molts suplements que s'aprovin.

Però ERC també té una justificació per a això. "És la solució que ha trobat ERC per obligar els socialistes a fer passos endavant", ha dit Capella. "És com un flirteig, vostè m'ha de demostrar cada dia que és mereixedor de la meva confiança", ha afegit.

En definitiva, escoltant la portaveu republicana sembla difícil pensar que ERC vagi a trencar amb el PSOE/PSC per molts incompliments que hi hagi. El seu suport acrític davant dels últims escàndols de presumpta corrupció deixen clar que ERC ha pres partit pel bloc sanchista i no es mourà d'aquí. Per això està començant a rebaixar les seves pretensions.