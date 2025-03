VÍDEO | Junts admet ara que la immigració està col·lapsant el sistema a Catalunya

Junts ha efectuat en els últims mesos un clar gir a la dreta en seguretat i immigració per evitar la fuga de vots cap a Aliança Catalana. Però ho ha fet amb el fre posat precisament per diferenciar-se d'Aliança Catalana. Així eviten ser titllats d'extrema dreta, i poden seguir assenyalant a Aliança Catalana com a extrema dreta.

Però l'estratègia de Junts és una arma de doble tall que condemna el partit de Puigdemont a la indefinició permanent i la pèrdua de credibilitat. Cada vegada estan caient més en la contradicció, com li ha passat aquest divendres a Salvador Vergés.

El diputat de Junts ha estat entrevistat a El Cafè d'Idees de TVE. En el seu intent per endurir el seu perfil dretà, ha acabat dient el que el seu partit havia evitat reconèixer fins ara. Que els immigrants estan col·lapsant serveis com la sanitat.

Els immigrants i el col·lapse del sistema

Junts ha titllat sistemàticament a Aliança Catalana d'extrema dreta per dir que la immigració massiva provoca un desequilibri en els serveis públics. Avui, el diputat Salvador Vergés ha dit que "no tenir els recursos per gestionar la immigració fa que la immigració acabi col·lapsant el servei".

El diputat ha volgut posar en valor l'acord del seu partit pel traspàs de les competències en immigració. Però en fer-ho ha caigut en el parany d'admetre el que Sílvia Orriols fa molt de temps que diu i pel qual ha estat estigmatitzada.

Per exemple, ha criticat que "els ajuntaments tinguin l'obligació d'empadronar sense disposar dels recursos necessaris per gestionar aquesta immigració". Un altre dels tabús pels quals la premsa subvencionada va encapçalar un linxament contra Orriols secundat per la Generalitat i el Síndic de Greuges. Les seves paraules han generat tota mena de reaccions.

Moltes d'elles recordant precisament que el que ara diu Junts és el que Aliança Catalana ha posat damunt la taula. Junts cada vegada té més difícil justificar els seus arguments sense córrer el risc de ser posats al mateix sac.

Junts, pres de la seva pròpia estratègia

Es creu realment Junts el que ara reconeix el diputat Vergés o és pura estratègia electoralista? És això el que veritablement pensa Junts i no s'atreveix a dir-ho per por al què diran? És Junts un partit woke més o víctima dels seus complexos?

Són preguntes que ajuden a entendre la indefinició en què navega ara mateix el partit de Carles Puigdemont. Un partit on el seu líder tuiteja compulsivament amb Donald Trump o Marine Le Pen i té en les seves files a diputats com Aurora Madaula i Agustí Colomines. Però al mateix temps copia el discurs de Sílvia Orriols i utilitza la immigració per guanyar vots.

Sílvia Orriols va dir en una ocasió que mitja Catalunya 'orrioleja' al menjador de casa. És evident que Junts està 'orriolejant' cada vegada més. I més tenint en compte l'enquesta del CEO d'ahir que confirma que Orriols els està menjant la torrada.