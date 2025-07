Zapatero, l’última esperança de Pedro Sánchez

Després d'uns dies de tensa calma, dues notícies han tornat a sacsejar l'agitada actualitat del PSOE. D'una banda, el Suprem va decretar presó provisional per a Santos Cerdán després de prestar declaració pels escàndols de corrupció. De l'altra, Pedro Sánchez va enviar José Luis Rodríguez Zapatero a Brussel·les per negociar amb Junts.

Això dona una idea de la situació desesperada que es viu avui a Moncloa i Ferraz. La petició de la fiscalia no fa més que evidenciar la magnitud de la trama corrupta en les més altes instàncies del PSOE i el Govern. El partit és ara mateix un erial en què, significativament, Zapatero ha anat guanyant pes aquestes últimes setmanes.

El viatge secret de Zapatero a Brussel·les

Segons ha avançat Joan Guirado a Vozpópuli, l'expresident Zapatero es va entrevistar d'urgència i en secret aquest diumenge amb la plana major de Junts. A la reunió hi eren Zapatero, Míriam Nogueras, Jordi Turull i Carles Puigdemont. L'expresident ha substituït provisionalment i en solitari Santos Cerdán com a negociador amb Junts.

La visita de Zapatero a Brussel·les s'emmarca en els dubtes creixents a Junts per la situació cada cop més insostenible del PSOE. Els de Puigdemont van mostrar inicialment la seva intenció de girar l'esquena al PP i continuar sostenint Sánchez. Però la pressió mediàtica està fent efecte en els de Puigdemont, que comencen a mostrar reserves.

Zapatero ha anat a Brussel·les per presentar als líders de Junts les garanties que van demanar sobre l'estabilitat de la legislatura. Més enllà del contingut de la reunió, aquesta confirma el pes que ha guanyat Zapatero en la nova jerarquia d'un sanchisme en plena descomposició.

Zapatero, l'última esperança de Sánchez

L'expresident sempre ha jugat un contrapès com a defensor del sanchisme davant el ‘vell PSOE’ que representa Felip González. D'alguna manera, Pedro Sánchez es presenta com a hereu de la línia que va marcar Zapatero en el seu govern. Però és evident que en els últims mesos ha passat de tenir un paper simbòlic a quelcom més.

Els qui són a prop del president asseguren que després d'esclatar la crisi de Cerdán, Sánchez s'ha tancat més que mai en el seu cercle de confiança. Cada cop confia en menys gent, i un d'ells és Zapatero. L'altre és Salvador Illa, amb qui es va entrevistar per sorpresa el 20 de juny i qui li va suggerir triar Montse Mínguez com a nova secretària d'organització.

José Luis Rodríguez Zapatero i Salvador Illa formen ara mateix la guàrdia pretoriana d'un Pedro Sánchez sol, pressionat i desorientat. Illa és una peça clau per mantenir l'última gran plaça que els queda als socialistes, Catalunya. Però Sánchez està intentant no exposar-lo massa perquè la crisi no l'acabi afectant.

Zapatero té un perfil molt més propici per fer de peó a l'ombra de Sánchez. Com que no té responsabilitats, pot arriscar-se més, i a més és una persona que inspira confiança als independentistes. El seu perfil amable i la seva aura com a expresident serveixen també per mantenir en peu la militància i evitar que caiguin en el pessimisme.

Relleu de Sánchez?

Tant de pes ha guanyat Zapatero en la gestió de la crisi que fins i tot s'ha especulat sobre una possible successió. Una cosa que de moment estaria descartada. Sánchez no es planteja per ara fer cap pas al costat, i en els plans de Zapatero tampoc hi ha tornar.

A més, la figura de l'expresident s'ha vist també esquitxada últimament pels rumors que el vinculen a la presumpta corrupció. Alguns mitjans fins i tot el situen com a cap de la trama, tot i que des del seu entorn ho atribueixen a les ganes que li té la dreta a Zapatero. En tot cas, hi ha un cert consens en la idea que el temps de Zapatero ja va passar.

El seu paper ara, i no és menor, és convèncer Puigdemont de la necessitat de resistir per esgotar la legislatura. Aquest és l'únic pla que contempla ara mateix Pedro Sánchez per salvar-se. En una situació desesperada, Zapatero sembla ser la seva última esperança.