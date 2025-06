Salvador Illa es blinda davant l’efecte dominó de la trama corrupta del PSOE

L'huracà desfermat arran de la presumpta trama corrupta al Govern socialista amenaça d'endur-se per davant diverses federacions territorials. L'esclat de la crisi al govern navarrès és un toc d'atenció per a la resta de territoris. Com Catalunya, on el PSC intenta mantenir la calma tot i l'aparició de Salvador Illa a l'informe de la UCO.

El president va viure dimecres la seva sessió de control més difícil, acorralat per les preguntes de l'oposició pel tal Chili. Illa va respondre irat, sense el tarannà que l'ha caracteritzat en els seus primers mesos al capdavant del govern català. Tot un símptoma que les coses no van bé.

Al PSC asseguren que la crisi no els afectarà, i Salvador Illa va repetir insistentment aquest dimecres que està “net”. Però la por a un efecte dòmino és real, i el Govern vol blindar-se contra el que pugui venir. A més d'accelerar l'agenda social, els socialistes intenten fer-se forts en el bloc progressista del Parlament.

El PSC reforça el bloc progressista

La prioritat és assegurar que ERC i Comuns no els deixaran tirats. Amb els Comuns no hi ha gaire preocupació, ja que han demostrat una ferma lleialtat que no s'ha trontollat ni amb l'ampliació de l'aeroport. En aquest sentit, el PSC creu que el gran acord en habitatge va garantir el suport incondicional dels Comuns durant tota la legislatura.

ERC sempre ha demostrat ser un soci menys fiable, tot i que no sembla que l'aliança de govern a Catalunya perilli. Els republicans han experimentat un gir estratègic des de divendres passat. El pla ara passa per rebutjar els pressupostos a Madrid i aprovar els de Catalunya, és a dir, fer caure Sánchez però salvar Illa.

Fins i tot la CUP, sempre tan contundent amb la corrupció, ha deixat clar aquest dimecres que la seva prioritat és el cordó sanitari contra l'extrema dreta. Traducció: no contribuiran a la caiguda del govern socialista per beneficiar partits com PP i Vox.

Pel que fa a Junts, al PSC creuen que més enllà del postureig ara mateix no els interessa moure fitxa contra el Govern. El pla de Carles Puigdemont és primer aconseguir l'amnistia per després atacar un Salvador Illa sol i desgastat. Fins aleshores, no participaran en la campanya d'assetjament i enderroc de PP i Vox al Parlament.

Sánchez, la seva principal preocupació

Amb el panorama polític controlat al Parlament, el Govern Illa ha accelerat l'agenda social per reforçar la seva imatge de gestió. La darrera setmana ha anunciat 500 milions perquè els joves puguin pagar l'entrada del pis i una rebaixa de la matrícula en estudis universitaris. Des de Palau volen transmetre la idea que aquest govern continua funcionant tot i la campanya de desprestigi de l'oposició.

La principal preocupació d'Illa, ara mateix, no és a Catalunya sinó a Madrid. Tot i que semblava que Sánchez podia resistir, a l'entorn del president ja ningú no hi posa la mà al foc. El pessimisme s'estén, mentre al PSC comencen a preparar-se per al pitjor.

Els destins de Sánchez i Illa sempre han anat units, i aquesta setmana el president de la Generalitat ha tornat a mostrar la seva confiança en Pedro Sánchez. Alhora, a Moncloa continuen veient Illa com l'últim baluard de la resistència socialista a Espanya. D'aquí que també al PSC confiïn en la resistència de Salvador Illa quan Pedro Sánchez caigui.

Els darrers dies una consigna recorre el quarter general dels socialistes catalans: lleialtat a Sánchez, i prudència. Confiança que la crisi no els afecti, i reforç del bloc progressista per encarar els mesos difícils que venen per davant.