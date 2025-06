Clatellot a David Cid (Comuns) per queixar-se del canvi climàtic: 'I l'avió a Hongria?'

Els Comuns han estat molt criticats aquestes últimes hores per un nou exercici d'hipocresia participant a la Marxa de l'Orgull a Budapest. Ada Colau i Jaume Asens hi van anar a qüestionar les polítiques d'un país sobirà, però fa anys que callen per la persecució de l'homosexualitat al Marroc o Palestina. Però la seva hipocresia no acaba aquí, ja que mentre viatgen en avió es queixen de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i del canvi climàtic.

El diputat i portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha criticat l'impacte mediambiental que tindrà l'ampliació de Barcelona-El Prat. Per fer-ho, ha recorregut a l'habitual alarmisme amb les temperatures. “Trenta graus de mínima a Llançà i Portbou aquesta nit”, ha dit a X.

“O fem front a l'emergència climàtica o ens rostirem vius”, segons Cid. El diputat ha dit que no té sentit “cap infraestructura que generi més emissions de CO2 i més canvi climàtic”

Ho ha dit coincidint justament amb el viatge en avió dels representants del seu partit a Budapest. Com era d'esperar, les reaccions no s'han fet esperar.

Zasca monumental a David Cid

“A Budapest com hi heu anat, en bici?”, és el zasca monumental que s'endú David Cid. Però no és l'únic comentari a la seva publicació. En aquesta mateixa línia van molts missatges que recorden el viatge dels dirigents ecosocialistes a Budapest.

Els missatges transmeten un evident descontentament. La gent està farta que aquests dirigents donin lliçons i imposin les seves obsessions mentre a la seva vida privada fan just el contrari. Qui paga les conseqüències de les seves polítiques verdes són els ciutadans amb més impostos, mentre ells viatgen a tot luxe a costa del contribuent.

Li pregunten a David Cid si a Budapest hi han anat en tren, o és que només contaminen els avions que arriben a Barcelona. "Ja paguem el robatori de l'impost de CO2, encara voleu més diners per a les vostres vacances?"

També critiquen la reforma de Via Laietana, que ha generat molta controvèrsia perquè no té ni un arbre.

"Per exemple com Via Laietana on no hi heu posat ni un puto arbre? De cinisme en teniu de sobres, ara de sentit comú us en falta per tot arreu", diu un usuari de X. Els missatges deixen clar que els Comuns no travessen el seu millor moment pel que fa a credibilitat.