Plaga de xinxes a les presons catalanes: els funcionaris demanen dimissions

Les presons catalanes travessen un dels moments més crítics de la seva història recent. A la llarga llista de problemes que han colpejat els centres penitenciaris s'hi suma ara una crisi sanitària. Segons ha informat el sindicat SICAP-FEPOL, el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona afronta una greu infestació de xinxes.

En el seu comunicat, FEPOL denuncia que des de fa més d'un mes la secció oberta de dones del centre, amb 263 internes, està sent atacada per una plaga de xinxes. La situació ha empitjorat tant que s'han hagut de tancar més de deu cel·les. Aquesta acció ha donat pas a solucions improvisades, com l'atorgament de permisos extraordinaris a les internes perquè no pernoctin al centre. Tot i que alleuja parcialment la situació, subratlla la ineficàcia de les autoritats per abordar el problema de manera efectiva:

A més de les internes, el personal penitenciari també està sent afectat per la plaga. Una treballadora del centre va patir picades, que tot i que podrien haver-se atribuït a mosquits, també són compatibles amb les de les xinxes. La situació ha desbordat la capacitat de resposta del Departament de Justícia i la direcció del centre. Això ha portat el sindicat a qualificar la passivitat i negligència de les autoritats com a inacceptables.

El sindicat demana dimissions

FEPOL exigeix mesures immediates per frenar la plaga i protegir tant les internes com el personal del centre. Entre les accions sol·licitades s'hi inclouen una desinsectació total de les instal·lacions afectades, l'avaluació urgent dels riscos laborals i la informació transparent sobre la situació i les solucions adoptades. A més, el sindicat reclama responsabilitats polítiques per la negligència en la gestió de la crisi. Arriben a demanar el cessament immediat del director general de serveis penitenciaris, José María Montero.

La denúncia del sindicat subratlla un patró d'inacció que, lluny de ser un cas aïllat, sembla reflectir un problema més ampli dins del sistema penitenciari català. Les polítiques progressistes implementades els darrers anys no han aconseguit donar resposta als desafiaments que afronta aquest sector. Això s'ha traduït en una degradació progressiva de les condicions laborals i de seguretat. Mentrestant, les presons continuen sent un lloc de conflictivitat creixent, amb situacions cada cop més insostenibles.