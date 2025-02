Fins i tot a Catalunya Ràdio riuen de Mònica Terribas

Mònica Terribas va ser durant molts anys una de les periodistes més prestigioses de l'ecosistema mediàtic català. Ella mateixa va decidir sacrificar el seu prestigi per pujar al carro del Procés. Primer com a directora de TV3, i després com a directora i presentadora de El Matí de Catalunya Ràdio, va posar els mitjans públics catalans al servei de la causa independentista.

Durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 va demanar als oients que informessin sobre els moviments de Policia Nacional i Guàrdia Civil. Va ser el cim de la seva carrera, que va començar a desinflar-se a la mateixa velocitat que el propi procés. Ha continuat defensant les seves causes com a tertuliana, i des de 2022 és vocal d'Òmnium Cultural.

Ara, en una entrevista a El País, la periodista es queixa que sempre l'han volgut etiquetar. “M'ha tocat estar en un punt concret de la història del meu país fent periodisme”, ha dit. Fins i tot a Catalunya Ràdio s'han mofat d'ella.

Ricard Ustrell, sense pietat

El programa matinal de Catalunya Ràdio s'ha fet ressò de les declaracions de Mònica Terribas. El seu presentador, Ricard Ustrell, no donava crèdit. "Com, com? On ho ha dit això?", preguntava al seu col·laborador sorprès.

El presentador va acabar deixant en evidència Terribas d'una manera salvatge: "Sempre se m'ha volgut etiquetar, diu? Ho diu una dirigent d'Òmnium Cultural? La mateixa que va fer aquell informatiu dient bona tarda ciutadans de la República Catalana?".

"Potser és ella mateixa qui s'ha etiquetat", ha sentenciat Ustrell.

Establishment mediàtic

El que ve a dir Ricard Ustrell és que no pots significar-te tant amb una causa i després queixar-te que volen etiquetar-te. Encara menys quan ho fas des de les ones de la ràdio pública. Mònica Terribas ha representat durant anys el cim de l'establishment mediàtic català alineat amb el poder.

Encara que alguns apunten a una animadversió personal de Ricard Ustrell contra Mònica Terribas. Potser perquè la presentadora va tornar als mitjans catalans com a tertuliana de Jordi Basté a RAC1, la competència directa d'Ustrell.

Sigui com sigui, és significatiu que fins i tot a Catalunya Ràdio acabin rient-se del victimisme de Mònica Terribas. La presentadora que saludava la independència fictícia de Catalunya i que ara no vol que la classifiquin.