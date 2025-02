L'home que va agredir un nadó actua de nou i la gent esclata: 'Deportacions ja'

Un home amb nombrosos antecedents agredeix un nadó en un parc de Barcelona i és tancat a causa de la pressió social. Després d'un breu temps en un hospital psiquiàtric i, per raons que es desconeixen, torna a sortir al carrer. Poc després torna a actuar ferint de gravetat un home que feia footing.

Això és el que acaba de passar amb Henry, l'equatorià que el passat mes d'octubre va agredir una parella de turistes amb un nadó a Montjuïc. Aquell cas va provocar una onada d'indignació.

Només la pressió social va aconseguir que fos detingut i portat davant un jutge, que va decretar el seu ingrés en un hospital psiquiàtric.

Els polítics i els mitjans van passar de puntetes per un cas que demostrava el fracàs de la gestió de la seguretat pública a Catalunya.

Segons es va saber després Henry acumulava nombrosos antecedents i malgrat ser un perill públic seguia al carrer. La gent va pensar que almenys tot allò hauria servit per retirar-lo de la circulació, però s'equivocaven.

Incomprensible, però real

Només quatre mesos després, aquest dimarts ha tornat a actuar. Ha atacat un home de 58 anys que feia esport al passeig marítim. Li ha trencat el nas, l'ha ferit en un ull i li ha causat diverses contusions mentre cridava "sóc el dimoni".

Afortunadament un agent fora de servei ha pogut donar la veu d'alarma i evitar una desgràcia molt més gran. La víctima va ser traslladada a l'hospital i l'agressor conduït a dependències policials. Van descobrir atònits que es tractava de Henry, l'home que quatre mesos enrere havia agredit la parella de turistes amb el nadó.

Què feia una altra vegada al carrer, quin sentit té la feina de la policia. Qui està al comandament de la seguretat a Catalunya, qui està posant en risc la seguretat dels ciutadans que paguen els seus impostos. Per què les autoritats segueixen entestades en un sistema ultragarantista que acaba posant en risc la seguretat protegint els delinqüents.

Són preguntes que es fan els catalans davant aquesta indignat notícia, que ha provocat un clam a les xarxes socials. La gent demana la seva deportació de forma urgent.

Demanen que sigui retornat al seu país

"Com coi s'explica que no fos deportat al seu país l'última vegada", es pregunta indignada una usuària de X. Maribel espera que "ara sí sigui deportat". "Us sembla normal això? Qui dirigeix aquest país?", afirma Luca.

"Algun dia acabarà amb la vida d'algú, les administracions ja no ens protegeixen i a més ens fan assumir costos econòmics i socials", es queixa un ciutadà. Un altre demana "responsabilitats polítiques" i "deportacions ja".

Comentaris com "que li donin un pis, la pagueta segur que ja la té" demostra que la gent està molt farta del que està passant a Catalunya. Afirmen que si un dia passa alguna cosa serà culpa de qui governa per no protegir els ciutadans. "Cal acollir, perdonar i reinserir", diu un altre de forma irònica.

Tal és l'enfadament de la gent que alguns demanen fins i tot prendre's la justícia per la seva mà.