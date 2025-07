'Cas DGAIA': el calvari de la Marta, una jove extutelada, per culpa de la Generalitat

Avui et porto la història de la Marta (nom fictici perquè ens ha demanat conservar el seu anonimat davant possibles represàlies). Aquesta jove extutelada per la DGAIA viu un autèntic calvari per culpa de la Generalitat.

Una Generalitat que va ser la seva tutora durant 10 anys, però que ara li reclama 32.000 euros sense especificar d'on surt aquesta xifra. Al vídeo que trobaràs a la part superior de la notícia t'explico tots els detalls de la història que té la Marta en suspens des de fa dies per culpa de la incompetència i mala fe dels nostres governants.