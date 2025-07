Feijóo es llança a la conquesta del centre: Les 10 promeses del seu programa de Govern

Alberto Núñez Feijóo ha presentat aquest diumenge al Congrés Nacional del PP el seu programa de Govern per derrotar el sanchisme. El gallec no només ha estat reelegit president del partit, sinó que ho ha fet amb una imatge d'unitat deixant enrere la divisió interna. Els crítics, encapçalats per Isabel Díaz Ayuso, han tancat files al voltant del seu líder amb un missatge clar als espanyols: ara és el moment.

En la seva primera intervenció després de la seva reelecció, Feijóo ha reforçat la seva voluntat de reconstruir un gran espai de centre. El gallec rebutja així la temptació de deixar-se arrossegar per la temptació dretana. La seva idea és que hi ha un gran espai centrista que la radicalització del PSOE i l'auge de Vox han deixat orfes, i que el PP ha d'ocupar per presentar-se com a alternativa de govern al sanchisme.

Amb aquesta intenció va presentar fa dos anys un programa d'investidura que combinava mesures conservadores amb altres socialdemòcrates. Això li va permetre marcar un perfil presidencialista, encara que no li va ser suficient per governar. Ara, una mica més a prop de la Moncloa per la crisi del sanchisme, ha reforçat aquesta voluntat de consens.

Les 10 prioritats d'Alberto Núñez Feijóo

La prioritat de Feijóo és un govern del PP en solitari, però ha deixat oberta la porta a pactes tant amb Vox com amb el PSOE. La realitat és que s'allunya cada cop més de Vox, mentre va prenent força la gran coalició amb els socialistes. Aquest és el decàleg del seu programa de Govern, que ha presentat durant la seva intervenció.

Regeneració democràtica i institucional Feijóo ha deixat clar que el seu objectiu primordial és “recuperar” l'Estat de dret: “No entraré a la Moncloa sense portar sota el braç les propostes normatives per poder desenvolupar des del primer dia un pla de regeneració democràtica”. Pla d'Habitatge “Falten habitatges i se'n faran”, ha dit Feijóo, que ha promès aprovar un Pla d'Habitatge en el primer Consell de Ministres del seu Govern. “Ja n'hi ha prou de vendre habitatges que només són fum. Ja n'hi ha prou que qui té més fàcil accés a un habitatge siguin els okupes”. Baixada d'impostos “No hi ha economia forta si els ciutadans estan ofegats, si ser autònom o tenir un petit comerç és un acte heroic, si s'espanten les inversions o es carrega els empresaris amb impostos i burocràcia. El problema d'Espanya no és que es recapti poc, és que es gasta i es gestiona malament”, ha expressat Feijóo. Per això ha promès revisar les 97 pujades fiscals d'aquests últims anys i baixar els impostos. Pujar els salaris

Feijóo ha posat en valor l'esforç i la feina davant la cultura del subsidi. “El subsidi ha de ser una xarxa per aixecar-se, no una àncora per quedar-se quiet”, ha formulat. Així mateix, ha promès continuar pujant el salari mínim. “Però l'objectiu real ha de ser augmentar el salari mitjà”, ha afegit. Més metges de família

El president del PP ha dit que a Espanya hi ha aigua però que urgeix un pla nacional per "treballar units". Per això ha promès un pla nacional "tan bon punt arribem" al Govern. Reduir la immigració il·legal Feijóo ha deixat clar que “la immigració no ha de tenir ni garanties ni drets”. Però també ha dit que “sense la immigració seríem un país més envellit”. Per això ha proposat un “país obert”, rebutjant tant “el discurs de l'odi” com “el descontrol i la ingenuïtat”. Reforçar la seguretat El líder del PP ha dit que cal reforçar la seguretat, perquè “no hi ha convivència sense seguretat”. Proposa recuperar la seguretat “per caminar tranquils i tranquil·les pel carrer” i també “seguretat a casa nostra”. Feijóo ha promès retornar la dignitat i l'autoritat als cossos i forces de seguretat de l'estat. Canvi en la política de defensa i exteriors Feijóo ha dit que “cal clarificar la política de Defensa”. Si tinc oportunitat de governar, Espanya serà ferma en els seus interessos i fiable en els seus acords”. Serà, ha dit, “exigent i no dòcil”. Ha promès defensar “la pau i la democràcia” però a tot arreu, “des d'Orient Pròxim a Veneçuela”. Llei de Llengües

El president del PP ha promès una llei de llengües per garantir l'ensenyament en la llengua comuna respectant totes les llengües cooficials.

A més, Alberto Núñez Feijóo ha promès una auditoria a l'Estat i publicar el resultat de l'auditoria. Feijóo ha volgut marcar no només un accent centrista sinó també regenerador, per passar pàgina al sanchisme i recuperar la normalitat institucional a Espanya. Davant la polarització, el gallec ha triat el camí del consens com a estratègia per arribar a la Moncloa amb una majoria incontestable.

El Govern de la majoria social

Alberto Núñez Feijóo ha deixat clar que “només hi ha dues opcions” a Espanya, “o Sánchez o jo”. I ha dit també que “vull governar sol” perquè els governs de coalició s'ha demostrat que no funcionen.

Ha negat un cordó sanitari a Vox, de qui ha demanat respecte als seus votants com a tercera força del país. “Amb aquest PSOE és impossible pactar”, ha aclarit. Però ha apel·lat a recuperar els consensos, i això passa per reconstruir els ponts amb els socialistes. L'únic cordó sanitari del PP, ha dit Feijóo, serà a Bildu.

Per si hi havia algun dubte, ha dit que el seu serà el govern de la majoria social "que només es pot aconseguir des de la centralitat". Feijóo s'ha llançat avui a la conquesta del centre. El temps dirà si ha triat el camí més adequat.