Repunt alarmant d'agressions sexuals a treballadores a la presó de Brians 2

El sindicat CSIF (Central Sindical Independent i de Funcionaris) ha denunciat un repunt alarmant d'agressions sexuals a treballadores al Centre Penitenciari de Brians 2. En només una setmana, s'han produït dos intents d'agressió sexual: un contra una funcionària i un altre contra una dinamitzadora.

Segons el CSIF, aquests fets no són aïllats, sinó part d'una tendència creixent i preocupant que l'Administració catalana no està abordant amb la contundència necessària. De fet, un dels agressors és un pres reincidentamb antecedents d'agressions sexuals en altres presons.

Una tendència alarmant

Com avançava el CSIF en la seva nota de premsa, aquests incidents responen a una tendència creixent al sistema penitenciari català. La presó de Brians 2 va reportar l'any passat el nombre més alt d'agressions sexuals amb un total de 5 incidents d'agressions sexuals. I només en el que portem d'any, ja s'han comptabilitzat 4 nous casos.

“No parlem de percepcions, parlem de fets i de dades. I el més preocupant: parlem de persones afectades per a tota la vida”, declaren des del sindicat. Sent l'any passat el més fatídic pel que fa a agressions contra treballadors de presó, amb un total de 887, entre agressions 555 i temptatives 332. Així ho reflecteix un informe del col·lectiu de treballadors penitenciaris Marea Blava, al qual ha tingut accés E-Notícies.

Qui hi ha darrere d'aquestes agressions?

A més, el 2024, el 67,23% d'agressions a funcionaris de presons a Catalunya han estat comeses per estrangers, és a dir, unes 600 agressions. Tot això tenint en compte que la meitat de reclusos no tenen el DNI espanyol. Encara que no sapiguem la nacionalitat dels últims agressors, una majoria dels incidents d'agressió sexual són comesos per estrangers, un 64%.

A la recerca d'una mica d'ordre

Això ha portat el CSIF a tornar a demanar mesures en contra d'aquest tipus d'agressions, demanen diverses actuacions de les autoritats. Podem trobar mesures urgents com el reforç immediat de la plantilla, la implementació de protocols reals davant de les agressions i la revisió immediata de la classificació i ubicació d'interns perillosos.

''Les agressions sexuals a presó no poden ser normalitzades ni minimitzades des dels despatxos”, declaren des del sindicat. Encara que la situació és crítica, no és la primera vegada que aquest sindicat fa una crida a les autoritats. Ja han viscut situacions extremes abans i la resposta és sempre la mateixa, passivitat absoluta, tot això emmarcat en un Govern de Catalunya amb recaptacions rècord en impostos.