Sílvia Orriols prohibeix l’ús del burquini a la piscina municipal de Ripoll

La batllessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha signat una ordre municipal que veta “per raons de seguretat” els banyadors integrals a la piscina pública de la localitat. És a dir, els burquinis. “Recomano a la resta d'ajuntaments catalans que facin el mateix. Això ja passa de mida”, escrivia la batllessa al seu perfil de X.

El veto xoca amb la Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no discriminació, en vigor des de 2021. Aquesta llei obliga els municipis a permetre tant el ‘topless’ com el burkini sempre que la peça sigui de teixit apte per a ús aquàtic. La Conselleria d'Igualtat va recordar per carta a tots els consistoris, abans de l'estiu de 2023, que prohibir aquestes peces pot constituir una discriminació sancionable amb multes de fins a 500.000 €.

Antecedents parlamentaris

Orriols ja va intentar estendre la prohibició a tot Catalunya, o si més no posar el debat sobre la taula. Al maig va presentar una moció al Parlament per incloure el burquini, el hijab i el niqab entre els elements “propis i discriminatoris” que s'haurien de vetar a tots els espais públics. La proposta va ser rebutjada amb el vot en contra de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP; Vox i PP es van abstenir.

Ara, la Direcció General d'Igualtat estudiarà d'ofici l'edicte de Ripoll i recorda que la llei autonòmica preval sobre qualsevol ordenança municipal. La Generalitat pot requerir la retirada de la norma i, si el consistori s'hi nega, imposar sancions administratives. A més, entitats de drets civils planegen recórrer al Contenciós Administratiu per “vulneració de llibertat religiosa”.

La clau està en les eleccions municipals

Des que va conquerir l'alcaldia el 2023, Orriols ha situat la immigració i la seva islamofòbia declarada al centre de la seva agenda. Entre altres iniciatives, la prohibició del burquini reforça el perfil identitari d'Aliança Catalana. I això arriba en un moment en què les enquestes la situen a l'alça, amb fins a onze escons potencials al Parlament.

D'altra banda, aquesta pressió ideològica des del costat municipal posa en un compromís Junts, que per ara va al compàs d'AC. De fet, Puigdemont i el seu equip tenen com a prioritat estratègica recuperar influència en localitats i municipis. Ara bé, de moment això no s'ha traduït en un enduriment clar del discurs, sinó més aviat en un joc entre dues aigües que no acaba d'arrencar.