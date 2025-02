La Diputació de TGN, en el punt de mira per la polèmica construcció d'un auditori

Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona i dirigent d'ERC, va anunciar la setmana passada la construcció d'un auditori al centre de Reus. A simple vista, sembla una bona notícia. Una inversió de 5 milions d'euros per promoure la cultura. Què més es pot demanar, no?

Tot i això, la decisió de Llauradó ha provocat un terratrèmol important que ha posat la màxima responsable de la Diputació tarragonina en el punt de mira. I és que l'anunci d'aquest nou auditori a Reus ha aixecat moltes sospites pels interessos que podria haver-hi darrere de la decisió de la dirigent republicana.

Per començar, Noemí Llauradó no només és la presidenta de la Diputació de Tarragona. També és la número 2 del govern de Reus, en el qual ERC exerceix de soci d'un PSC que va guanyar les eleccions. I és clar, cada cop són més els que consideren que hi ha alguna cosa que fa mala olor.

Primer, perquè tal com denuncia Vox, a Reus ja hi ha un auditori de recent construcció que es va inaugurar fa poc més de 10 anys. A més, la capital del Baix Camp compta amb dos teatres, el Fortuny i el Bartrina. I també se n'està remodelant un tercer, el Bravium. Per aquest motiu, assenyalen que l'anunci d'aquest nou auditori evidencia "la improvisació i alarmant falta de planificació" de la dirigent d'ERC. Però n'hi ha més.

Va sorprendre també la manera en què Noemí Llauradó va anunciar la inversió de 5 milions d'euros per part de la Diputació de Tarragona a la capital del Baix Camp. Ho va fer sense la presència de l'alcaldessa de la ciutat, la socialista Sandra Guaita i la seva sòcia de govern municipal. Diversos sectors polítics veuen aquesta maniobra com una estratègia política personal i partidista de Noemí Llauradó. A costa, això sí, dels diners del contribuent.

Per últim, l'anunci de la Diputació de Tarragona també ha generat malestar al territori. L'exemple més clar, a la segona ciutat més important del Baix Camp, Cambrils. Des de l'Ajuntament d'aquest municipi critiquen Llauradó perquè ells porten 20 anys buscant finançament per construir un auditori i, fins al moment, la Diputació només ha invertit 125.000 euros. Des del govern cambrilenc assenyalen que des de l'ens provincial hi ha favoritisme en funció de la localitat que decideix impulsar segons quins projectes. I, en el cas de l'auditori, aquest suposat favoritisme sembla evident.

Noemí Llauradó, doncs, ha aconseguit una cosa complicada. Que una aparent bona notícia acabi generant una polèmica considerable. Com a presidenta de la Diputació de Tarragona, la líder d'ERC a Reus té un sou de 90.000 euros anuals, alhora que exerceix de regidora de salut a la capital del Baix Camp. És la tercera legislatura que Llauradó està al capdavant del partit en aquesta localitat, havent perdut fins a tres eleccions municipals (malgrat partir amb l'objectiu de guanyar-les totes tres).