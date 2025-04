Públic censura un article d'opinió crític amb la ideologia trans

El diari Público ha vetat un article d'opinió de la columnista Barbijaputa crític amb la ideologia trans. L'article defensava com una victòria feminista la decisió de la justícia britànica d'excloure les persones trans de les quotes femenines. Aquesta sentència pionera obre les portes a l'expulsió de les persones trans d'espais reservats a les dones, per exemple en l'esport.

Això ha obert un legítim debat sobre l'impacte de la ideologia trans en la lluita de les dones per la igualtat. Així com el fet que les persones trans puguin beneficiar-se dels drets conquerits per les dones després de dècades de lluita.

Però el diari Público ha decidit cancel·lar aquest article, impedint l'expressió d'una part d'aquest debat. Paradoxalment, el mateix diari va publicar el 2023 un especial sobre la censura al segle XXI. Aquell mateix any, el mitjà en qüestió va rebre 372.000 euros en publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya.

Barbijaputa denuncia la censura de Público

Segons explica l'afectada, després de cinc anys de col·laboració setmanal amb Público, el diari ha censurat el seu article crític amb el lobby trans. El mitjà no només va rebutjar publicar l'article, sinó que ho va fer sense argumentar el perquè. Sembla que la ideologia trans continua sent una línia vermella en els fòrums polítics i mediàtics de determinada esquerra.

“Per primera vegada a la meva vida em retenen una columna sense explicacions, em deixen de contestar els correus i em tracten com si no em coneguessin”, explica la columnista. Finalment va rebre una comunicació on li confirmaven que el seu article havia estat rebutjat. Però li demanaven a continuació que esborrés els missatges de les seves xarxes socials on denunciava la situació.

Barbijaputa considera que han volgut censurar un contingut sobre feminisme i “el meu dret a expressar-me”. Per això ha decidit publicar pel seu compte l'article vetat. Un article amb un títol inequívoc, "Per què la sentència al Regne Unit és una victòria feminista".

L'article censurat

Per a Barbijaputa, la sentència és una victòria “per a totes aquelles que malgrat l'hostilitat mediàtica institucional han sostingut amb arguments” la lluita contra el lobby trans. Afirma que el transactivisme ha tornat a atacar les feministes després d'aquesta sentència. Les acusen de no tenir motius, de sembrar l'odi i de ser trànsfobes.

L'articulista considera que la sentència és una victòria per al feminisme “perquè reconeix una cosa que el feminisme fa temps que denuncia”. Això és, que “les dones existeixen com a classe oprimida pel seu sexe, no per la seva identitat”. Insisteix que “la identitat no constitueix qui ets sinó la realitat material i la teva biologia”.

El seu article és molt crític amb la ideologia trans, per considerar “que el sexe femení no importa”. Adverteix que el feminisme està sent atacat per “una ideologia neoliberal” que “desactiva el pensament crític” amb “missatges simplificats, aparentment irrefutables”. Afegeix que aquests lobbys t'obliguen a posicionar-te amb el transactivisme, o si no ets un feixista o estàs contra els drets humans.

Finalment, recorda que "les feministes no volem arrabassar drets a les persones trans" com apunta aquest lobby. I que la sentència "no desprotegeix" els trans, sinó que "protegeix el significat polític i jurídic de dona".