Dos okupes de Mataró, detinguts per un robatori amb violència a Vilafranca

El barri de Cerdanyola de Mataró viu una calma tensa després d'encadenar diversos dies de disturbis i enfrontaments amb la policia. L'origen va ser la detenció d'un delinqüent estranger mentre intentava ocupar un pis. Els aldarulls van posar de manifest el problema d'ordre públic que arrossega Mataró, on es produeix un 70% d'ocupacions que la mitjana a Catalunya.

Mitjans de comunicació i organitzacions ultraesquerranes han contribuït a blanquejar l'okupació amb el pretext de la crisi de l'habitatge que hi ha a Catalunya. Però cada vegada hi ha més persones a Catalunya que veuen l'okupació com a focus principal de delinqüència.

Dies després del que va passar al barri de Cerdanyola, dos okupes de Mataró han protagonitzat un robatori amb violència en una altra localitat. La qual cosa demostra que l'ocupació és un dels principals factors de l'auge de la inseguretat que afecta Catalunya. Per això acabar amb l'okupació és el primer pas per reduir la impunitat que propicia la delinqüència.

Okupes de Mataró roben a Vilafranca

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones com a presumptes autores d'un robatori amb violència en una botiga de Vilafranca del Penedès. Els detinguts són tres dones i dos homes, tots ells amb diversos antecedents. La investigació apunta que tres d'ells vivien a Valls, i els altres dos a Mataró.

Els lladres vivien en dos pisos ocupats de Valls i Mataró. El passat mes de febrer van irrompre en un establiment de Vilafranca del Penedès per robar diversos objectes. Els dos homes van bloquejar les portes perquè les tres dones escapessin amb la mercaderia robada.

Dos empleades van sortir darrere d'elles però van ser agredides i ruixades amb gas pebre. La investigació policial va portar fins a les lladres, que van resultar ser tres germanes d'entre 19 i 29 anys. La policia va detenir també els seus còmplices, dos homes entre 25 i 41 anys que acumulen una desena de detencions.

Catalunya té un greu problema

Els lladres ja havien actuat anteriorment a Sabadell i Vilafranca. Això posa de manifest el problema de l'okupació i la multireincidència a Catalunya. També el perill de determinats discursos, que utilitzen la crisi de l'habitatge per emparar la delinqüència.

Dos dels detinguts vivien en un pis okupat de Mataró, encara que no consta que sigui al barri dels disturbis de la setmana passada. En tot cas, demostra que Mataró, com altres ciutats catalanes, té un greu problema d'okupació i inseguretat. El problema de l'habitatge no pot ser utilitzat com a pretext per seguir alentint l'okupació que genera més delinqüència.