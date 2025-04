Cop a la ideologia trans: per què és important la sentència pionera del Regne Unit

El Tribunal Suprem del Regne Unit ha fet història en establir que la condició de dona ve determinada única i exclusivament pel sexe biològic. Això qüestiona per primera vegada el principi de l'autodeterminació de gènere que és el pilar bàsic de la ideologia trans. És a dir, la idea que el gènere és una cosa fluida que no depèn de la biologia sinó de l'autopercepció de l'individu.

La sentència és important perquè condiciona l'aplicació de la Llei d'Igualtat en base a la limitació del terme dona a la seva condició biològica (sexe).

El dictamen sorgeix de la denúncia contra el Govern escocès per voler incloure persones trans en la quota de dones en els treballs públics. L'organització For Women Scotland (FWS) ho va portar als tribunals en considerar que representava un perjudici per a les dones.

La justícia els ha donat la raó, en excloure els trans de la quota del 50% reservada per a les dones.

FWS ha celebrat la decisió i adverteix que tindrà conseqüències més enllà de la disputa sobre les quotes en la funció pública. Per exemple, en els drets basats en el sexe o en la protecció dels espais segregats en vestidors, hospitals i presons.

Triomf per a les dones

Els governants escocesos havien reinterpretat el terme dona recollit en la Llei d'Igualtat per donar cabuda a la quota trans. Però els jutges han determinat que la Llei d'Igualtat ja contempla la protecció dels drets de les persones trans. Per això han aclarit que el terme ‘dona’ depèn només del sexe biològic, i que això no ha d'anar en detriment dels drets trans ja reconeguts en la llei.

Regne Unit reobre així un debat arreu del món sobre la col·lisió dels drets de les dones amb les imposicions de la ideologia trans. Perquè el que han dit els jutges és que no n'hi ha prou amb autodeterminar-se com a dona per tenir els mateixos drets que una dona. Això havia obert la porta a que alguns homes s'autodeterminessin com a dona per accedir a les quotes de treball i altres beneficis.

Un exemple és el de l'àmbit penitenciari, on s'han observat diversos casos d'abús de la llei trans per benefici propi. Diversos homes s'autodeterminaren com a dona per accedir al règim penitenciari de dones, més benevolent que el masculí.

Encara que on més s'ha evidenciat el problema de la llei trans ha estat en l'àmbit de l'esport. La participació d'homes identificats com a dona en competicions femenines ha suposat un clar desavantatge per a les competidores de sexe femení. Diverses esportistes s'han negat a participar juntament amb dones trans i han sorgit associacions de dones per protegir l'esport femení.

Cop a la ideologia trans

El debat és molt més profund i té a veure amb els propis límits del feminisme i els drets de les dones. El feminisme clàssic considera que la desigualtat entre homes i dones parteix del gènere. Per tant, el gènere és la base de la lluita feminista, i la seva destrucció per part de la ideologia trans alimenta el patriarcat.

Aquestes corrents demanen també diferenciar entre la disfòria de gènere, com a trastorn reconegut que afecta una minoria de la població, i la moda trans, que es basa en la destrucció del gènere.

En aquest sentit, la sentència del Regne Unit és important perquè qüestiona l'autodeterminació de gènere sense menyscabar els drets de les persones trans. Es tracta d'un triomf important de les dones i un cop a la ideologia trans i les seves imposicions.