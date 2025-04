PSC, JxCAT, ERC, Comuns i la CUP tomben una moció de Vox contra l'okupació

El ple de l'Ajuntament de Sabadell va rebutjar aquest dilluns una moció presentada per Vox per intensificar la lluita contra l'okupació il·legal. La proposta va ser desestimada pels vots en contra del PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP, que van rebutjar el plantejament. El debat va evidenciar la divisió política sobre aquest assumpte i les posicions de cada partit davant d'aquesta xacra social.

La moció de Vox buscava, entre altres mesures, la creació d'una oficina d'atenció a les víctimes de l'okupació. També proposava l'actualització del padró municipal per evitar l'empadronament il·legal i fraudulent. A més, es suggeria dotar la Policia Local de més recursos i formació, així com col·laborar més estretament amb els Mossos d'Esquadra per agilitzar els desallotjaments d'ocupants il·legals.

La portaveu de Vox a Sabadell, Nuria Acacio, va defensar la moció destacant que responia a les inquietuds dels propietaris afectats. Segons Acacio, la iniciativa pretenia visibilitzar un problema real que deixa molts ciutadans desemparats. Malgrat la negativa a la moció, Acacio va reafirmar el seu compromís de continuar buscant solucions més eficaces per abordar l'okupació a la ciutat i a Catalunya.

Un problema real

El fenomen de l'okupació a Catalunya continua sent un tema de preocupació creixent. El 2024, es van registrar més de 6.000 okupacions consumades i 2.000 intents, el que equival a una mitjana de 23 violacions de domicili al dia. Encara que una part significativa d'aquestes okupacions afecta habitatges buits o en construcció, l'impacte als barris i el mercat immobiliari continua sent notable.

Des del Govern de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va respondre a les crítiques de Vox i el PP sobre la manca de mesures contundents. Parlon va subratllar que més del 60% de les okupacions es donen en propietats desocupades o en construcció, el que ha de ser tractat de forma diferenciada. Va afegir que les autoritats estan prenent accions, però que es tracta d'un problema complex que no es pot resoldre només amb mesures de seguretat.

El debat al voltant de l'okupació continua polaritzant els partits polítics catalans. Vox i el PP sostenen que Govern i processisme han estat permissius amb l'ocupació il·legal i exigeixen un enduriment de les lleis. D'altra banda, el Govern insisteix que és necessari un enfocament més equilibrat, que consideri les causes socials darrere de l'okupació sense perdre de vista la seguretat i l'ordre públic.