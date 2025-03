A Catalunya es van denunciar 23 ocupacions al dia el 2024

Vox va presentar aquest dimecres al Parlament una interpel·lació al Govern sobre la xacra de l'ocupació d'habitatges i els seus efectes en la seguretat dels barris. Segons el diputat Sergio Macián, "el 2004 es van denunciar 7.000 ocupacions a Catalunya, que no reflecteixen ni de lluny l'abast real del fenomen". Això és així perquè "les ocupacions són moltes més de les que es denuncien per via penal".

Segons l'estadística judicial, els procediments civils van llançar el 2023 més de 17.000 judicis per fer front als ocupes i inquiocupes. Una altra de les preguntes que va formular el diputat de Vox és "per què a Catalunya hi ha moltes més ocupacions que a la resta d'Espanya".

Va assenyalar els "partits separatistes" per "haver tolerat durant anys l'ocupació il·legal". També va criticar el decret d'empadronament aprovat pel PSC, que "legitima de facto l'empadronament fraudulent d'immigrants il·legals i d'ocupes". Va exigir als poders públics "que deixin de beneficiar els delinqüents i es posin al costat dels catalans honrats".

Però a més, Macián va fer èmfasi en els perversos efectes de l'ocupació en la seguretat dels barris. També la distorsió del mercat de l'habitatge. Va preguntar a la consellera d'Interior, Núria Parlon, quines mesures pensen prendre per frenar aquest problema.

6.265 ocupacions i 2.055 intents el 2024

La consellera Parlon va acusar Macián d'abordar el problema "de forma tendenciosa" i va demanar fer-ho "amb rigor" davant una realitat "complexa". La responsable d'Interior va aportar dades. El 2024 hi va haver 6.265 ocupacions consumades i 2.055 intents, la qual cosa significa segons la consellera que hi ha una tasca policial que s'està fent.

Però la dada aportada per la consellera significa que l'any passat a Catalunya es van fer 23 allanaments al dia. Una xifra alarmant que evidencia que efectivament hi ha un problema greu de seguretat a Catalunya.

Però la consellera va voler relativitzar l'assumpte afirmant que el 61,8% de les ocupacions es produeixen en habitatges que no estan en ús o que estan en construcció. Va distingir entre les ocupacions de vulnerabilitat, per "el problema d'accés a l'habitatge", i les delinqüencials. La seva conclusió és que cal abordar l'ocupació "amb contundència", però atenent a la seva "complexitat".

El PP, molt dur contra el Govern

El diputat del PP Pere Lluís Huguet va considerar "molt preocupant" l'exposició de la consellera. "Diu que el 61% de les ocupacions són en construcció, llavors, què passa amb el 40% que han ocupat pisos de persones?", li va retreure.

Huguet va afirmar que en dos anys Pedro Sánchez ha aconseguit posar al mercat 10.209 habitatges socials de les 183.000 que va prometre. I que en dos anys, només a Catalunya, s'han ocupat 13.266 habitatges. Barcelona representa el 31% de les ocupacions de tot l'Estat, mentre que el 42% es produeixen a Catalunya.

El PP adverteix de la gravetat de la situació, i afirma rotundament que "totes les ocupacions són delinqüencials". Demanen al govern i als seus socis deixar d'entorpir els canvis legislatius per frenar les ocupacions.