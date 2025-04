Els veïns aconsegueixen fer fora la llogatera conflictiva d'un habitatge social a BCN

E-Notícies es va fer ressò al gener de la denúncia d'una comunitat de veïns contra els problemes de convivència ocasionats pels llogaters d'uns habitatges socials. La zona era el barri de Sagrada Família, a Barcelona. Els veïns van posar el focus sobre Hàbitat 3, l'entitat gestora d'aquests lloguers socials la mediació de la qual no estava donant resultats.

Els afectats anuncien ara amb satisfacció que després de molt batallar finalment han aconseguit fer fora la llogatera problemàtica. Segons informa una veïna, "la llogatera conflictiva del pis de Hàbitat 3 se n'ha anat perquè segons diu ella estava cansada". La qual cosa qualifica com "un èxit", ja que ara els veïns podran viure tranquils.

Aquesta veïna, a més, assenyala la "inacció" de Hàbitat 3 com a causa de "l'enquistament" de la mediació. "Els mediadors van veure de seguida que aquesta dona no podria seguir en aquest pis", afegeix. Finalment, segons aquesta informació, la llogatera se n'ha anat per pròpia voluntat.

Vulnerables o okupes?

Aquest cas va posar de manifest la perversa utilització que moltes vegades es fa del concepte de vulnerabilitat per encobrir l'ocupació i la delinqüència. Aquests veïns portaven des de 2020 patint problemes de convivència provocats per llogaters dels habitatges socials de Hàbitat 3. Això incloïa festes a altes hores de la matinada, relloguers il·legals, danys materials i amenaces als veïns.

Al gener van denunciar la "inacció davant greus conductes que alteren la convivència", i van assenyalar clarament l'entitat gestora. Segons van dir, aquesta ha estat ignorant durant anys les queixes dels veïns.

A més, van posar en qüestió la gestió dels fons públics destinats al lloguer social. Van criticar que una fundació que rep diners públics actuï amb "aquesta falta de transparència i responsabilitat". Van demanar fer compatible l'atenció de les persones vulnerables amb el dret dels veïns al descans i a viure en pau.

Responsabilitat de les gestores

Ha estat el seu esforç el que finalment ha aconseguit que la llogatera que generava els problemes hagi decidit marxar. Malgrat la seva felicitat, aquests veïns estan segurs que no és un cas aïllat i que hi ha altres habitatges socials amb el mateix problema.

Les fundacions que gestionen els habitatges de lloguer social no poden rentar-se les mans davant problemes que afecten la comunitat de veïns. Especialment en casos flagrants com aquest, en què els mediadors van confirmar la versió dels veïns. Una demostració també que el problema de l'habitatge a Catalunya té moltes arestes, més enllà del relat oficial.