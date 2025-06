Les primeres enquestes enfonsen el PSOE i disparen Vox

Una de les claus de la crisi que sacseja el PSOE des de divendres passat és com afectarà electoralment, tant als socialistes com als seus rivals. La primera enquesta després de l'escàndol de Santos Cerdán, elaborada per Electomanía, mostra una debacle del PSOE i de Sumar. El PP amplia la seva majoria, i Vox es dispara per sobre del 15%

L'enquesta s'ha publicat enmig de la voràgine que amenaça seriosament la continuïtat de Pedro Sánchez. Està previst que aquesta setmana continuïn coneixent-se detalls de la investigació de la Guàrdia Civil. El que més preocupa ara mateix a Ferraz és que surti alguna cosa sobre el suposat finançament irregular

Mentrestant, Pedro Sánchez continua meditant si convoca eleccions o intenta resistir fins al final. El cap de setmana semblava que podia llençar la tovallola. En les últimes hores ha guanyat pes l'opció d'una remodelació del seu Govern i una qüestió de confiança

El PSOE i els seus socis s'estavellen

Aquesta enquesta va ser elaborada divendres passat, després d'esclatar la crisi que acorrala el PSOE i el Govern. Els socialistes perdrien més de dos punts i passarien de 122 a 107 diputats. Tot un correctiu per a Pedro Sánchez, la seva aspiració fins ara era mantenir-se a la frontera dels cent vint escons

Però això no és tot, perquè el seu soci de coalició, Sumar, perdria 1,3 punts i baixaria de 31 escons a 6. Podemos milloraria resultats i arribaria a vuit diputats. Com que els socis del Govern no aconsegueixen millorar els seus pronòstics, Pedro Sánchez es quedaria molt lluny de la majoria que el manté al poder

En canvi, la dreta aprofita la crisi del sanchisme i augmenta la seva majoria de manera substancial. El PP guanyaria 0,6 punts i pujaria fins als 150 diputats, a només vint-i-vuit de la majoria absoluta. Vox és el partit que més creix a Espanya amb 1,3 punts més, cosa que el situaria amb 47 diputats

Segons l'enquesta d'Electomanía, Junts guanyaria a ERC amb 1,9% davant 1,7% en estimació de vot, i 8 diputats a 7. SALF, el partit d'Alvise Pérez, es quedaria a les portes del Congrés amb un 2,4%

Els espanyols volen PP-Vox

Aquests resultats obren un ampli ventall de possibilitats a Alberto Núñez Feijóo. Si Pedro Sánchez és rellevat a la cúpula del PSOE, podria explorar la fórmula d'un govern en minoria amb el suport dels socialistes. La Gran Coalició que es va forjar a Alemanya al febrer, i que a Espanya somien els grans poders financers

Una altra fórmula seria governar amb el suport extern dels nacionalistes, tot i que per això hauria de convèncer PNB i Junts, entre d'altres. Aquesta fórmula sembla més inviable

La tercera opció seria una coalició amb Vox, que segons el que reflecteixen els resultats és el que demana una majoria d'espanyols. PP i Vox estan marcant distàncies en plena crisi del PSOE. Però seria difícil de justificar per part de Feijóo deixar fora del govern el partit de la dreta que més creix en vots

Pedro Sánchez compareix avui

En definitiva, l'enquesta d'Electomanía mostra una debacle de l'esquerra, un estancament dels nacionalistes i una pujada de la dreta. Això desaconsellaria a Pedro Sánchez convocar eleccions

Està previst que el President del Govern comparegui aquest migdia per anunciar canvis importants. Aquesta mateixa setmana sondejarà els seus socis per prendre una decisió. Ara mateix tot està molt obert, tot i que molts apunten que Sánchez no aconseguirà resistir en aquestes condicions