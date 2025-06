S'enriuen de la darrera aventura de Jaume Asens i companyia a Egipte

L'última aventura internacional de Jaume Asens i els seus amics ha acabat amb un gir inesperat que ha provocat rialles a les xarxes socials. Els activistes, que havien viatjat a Egipte per la "Marxa per Gaza", pensaven que estaven protagonitzant un acte de valentia. Tanmateix, el que no esperaven era que les autoritats egípcies, molt menys tolerants que Occident, decidissin donar-los una lliçó força dura.

La reacció del govern egipci va ser implacable: 400 activistes estrangers van ser detinguts i els seus passaports confiscats. El destí final de tots ells va ser el mateix: l'aeroport del Caire, des d'on van ser deportats als seus països d'origen. Tot això va passar a la ciutat d'Ismailiya, a un pas de la frontera amb Gaza, quan els manifestants van intentar creuar el pont per arribar a Rafah:

El que els organitzadors de la marxa no sabien és que Egipte, un país amb polítiques molt més restrictives, no permetria un acte d'aquestes característiques fora dels canals oficials. El mateix govern egipci havia avisat prèviament que les marxes no serien tolerades sense un permís exprés, quelcom que els organitzadors no havien sol·licitat. En qualsevol cas, tampoc era cap sorpresa que Egipte, com molts altres països musulmans, dona suport a Israel.

Les xarxes desfermen l'humor

L'humor no ha trigat a arribar a les xarxes socials. Els usuaris no han deixat passar l'oportunitat de burlar-se de la situació. Alguns usuaris han comparat la marxa d'Asens i companyia amb els programes d'"Idiotes pel Món".

Altres han assenyalat que els manifestants, pel que sembla, pensaven que Egipte els rebria amb els braços oberts com si fossin en un festival de pau. "Vaja, pobrets, ells que pensaven que els dolents eren els jueus i que a Egipte els rebrien amb els braços oberts... Rucs!", va ser un dels comentaris més irònics.

Altres s'han rigut amb la comparació dels activistes amb un "anunci d'Estrella Damm del wokisme parasitari subvencionat", mentre que alguns han criticat la postura d'Asens, acusant-lo de tenir un "complex de salvador blanc", alhora que es lamentaven de la manca de feina seriosa a la seva agenda política.