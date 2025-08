PSOE i PSC ressusciten el 'Madrid ens roba' per contentar ERC

En l'inici de la present legislatura a Catalunya, PP i Vox van advertir que Salvador Illa no trencaria amb el Procés, sinó que continuaria la seva obra. Aquest cap de setmana, el president de la Generalitat i secretari general del PSC ha desfermat una ofensiva contra la política fiscal d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid. El Govern de Pedro Sánchez ha secundat l'ofensiva de la mà de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

PSOE i PSC ressusciten així el ‘Madrid ens roba’, que forma part de l'imaginari col·lectiu de l'independentisme català i que va guiar el relat oficial del Procés. Aquesta tesi afirma que Madrid, com a capital del regne, es beneficia d'un sistema fiscal injust que perjudica Catalunya. Això explica l'èxit econòmic d'Ayuso davant el declivi del model català.

El canvi de paradigma dels socialistes dona la raó a PP i Vox sobre el continuïsme del Procés. En el seu intent de satisfer ERC, el PSC ha comprat el marc mental del processisme. I ho ha fet amb una de les seves principals obsessions, que és l'espoli fiscal.

Cupo català

Pere Aragonès va ser precisament un dels principals agitadors de l’‘Espanya ens roba’ quan era líder de les joventuts d'ERC. Aleshores, el PSC formava part del bloc constitucionalista i rebatia amb fermesa els arguments de l'independentisme. L'auge del Procés va reactivar l'eslògan, que Esquerra va recuperar amb més determinació en la passada legislatura sota la presidència d'Aragonès.

Això va portar ERC a posar el cupo català com a condició sine qua non per investir Salvador Illa l'estiu de 2024. Un any després, el PSC ha presentat tard i arrossegant els peus un pla que no agrada a ningú. L'independentisme ho considera una estafa, mentre que la resta de comunitats ho veuen com una ruptura de la solidaritat interterritorial.

Salvador Illa va canviar la posició del seu partit respecte a l’‘Espanya ens roba’ per accedir a la Generalitat. I ha assumit el seu argumentari amb una ofensiva contra Madrid per satisfer el seu soci independentista en un moment delicat de la legislatura.

Rumb als pressupostos

La crisi de corrupció al Govern espanyol ha distanciat ERC dels socialistes, almenys en un pla retòric. Salvador Illa necessita ara lligar el suport dels republicans per assegurar els pressupostos de 2026. Un any més sense els comptes aprovats el deixaria en una situació límit, així que necessita prémer l'accelerador.

El president de la Generalitat sap que no hi ha res més irresistible per seduir el processisme que els atacs a Madrid. Illa va reclamar posar fre a la competència deslleial, i el Govern de Pedro Sánchez ha sortit en el seu ajut denunciant el dumping fiscal.

La necessitat política ha fet que el PSC i el PSOE abracin una teoria que fins ara rebatien amb duresa a Catalunya. Això permet al processisme no només sobreviure políticament. També dona carta de veracitat a la seva idea que el fracàs de Catalunya sempre és culpa de Madrid.