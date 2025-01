PP i Vox premen l'accelerador amb la inseguretat i la immigració a Catalunya

PP i Vox han presentat dues propostes de resolució aquest dimecres a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament de Catalunya. Els populars han proposat diverses mesures per combatre l'augment de la delinqüència i frenar la multireincidència. La de Vox anava destinada a expulsar els immigrants il·legals i exercir un control més ferri de les fronteres.

Les dues propostes no han prosperat, com era d'esperar donada la composició del ple. Però sí que ha servit per marcar l'agenda política i posar contra les cordes algunes formacions polítiques.

La proposta de resolució del PP, per exemple, va servir per evidenciar el gir a la dreta de Junts i la distància entre PSC i ERC en temes com la seguretat. La de Vox va posar de manifest la hipocresia d'alguns partits com Junts, que utilitzen un relat o un altre en funció del context i el moment. Quan volen rivalitzar amb Aliança Catalana marquen un perfil dur, en canvi ahir es van alinear amb ERC, Comuns i la CUP titllant Vox de racistes i extrema dreta.

La seguretat i la immigració tensionen els partits

Els partits van rebutjar la proposta de resolució per endurir les penes contra els delinqüents multireincidents. La majoria dels partits van quedar retratats en defensar les mateixes receptes que han comportat un augment de la inseguretat en barris i ciutats.

Sobretot ERC, CUP i Comuns, que van tornar a defensar un model antipunitiu i garantista que aposti per la reinserció i canvis educatius i socioeconòmics. També van acusar les propostes del PP de repressives i d'extrema dreta. El PSC va aprofitar per tornar a colar el seu relat, de fermesa i mà dura ("qui la fa la paga") però al mateix temps d'embat contra l'extrema dreta i els discursos d'odi.

Per la seva banda, Vox va aprofitar les seves intervencions a la comissió per retratar progressistes i processistes però també atacar el PP. En la seva guerra particular amb els populars, Vox els va posar al mateix sac que PSOE i els seus socis en la gestió de la immigració a Espanya. Per exemple, amb la regularització massiva d'immigrants il·legals o el repartiment de menes a les comunitats.

Estratègia de desgast

Més enllà de les lluites partidistes, PP i Vox segueixen una estratègia de desgast del govern i dels seus rivals polítics en un moment de gran inestabilitat.

El PP ha fet de la seguretat el seu tema estrella de la legislatura denunciant coses com la multireincidència i l'ocupació. Aprofiten sempre que poden per colar el tema a les sessions del parlament, i també en comissions com la d'ahir. El mateix fa Vox, però denunciant les conseqüències de la immigració il·legal.

El PP adopta un perfil més parlamentari basat sobretot en el carisma del seu líder, Alejandro Fernández, i la seva capacitat oratòria. En canvi, Vox està seguint més una estratègia de trepitjar el carrer. Els seus líders estan recorrent barris i ciutats especialment castigats per la inseguretat per mostrar proximitat amb els ciutadans.

Mentrestant, sessions com la d'ahir els permeten posar en evidència les contradiccions de la resta de partits de l'arc parlamentari. Amb el tema de la immigració posen contra les cordes el PSC i aviven el foc de la guerra entre Junts i Aliança Catalana. Amb el tema de la inseguretat aprofundeixen en la crisi de credibilitat de l'esquerra, incapaços de trobar un gir al seu relat.