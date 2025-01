Toni Comín, humiliat després del seu últim missatge a les xarxes

Toni Comín es resisteix a abandonar la primera línia política malgrat el seu evident declivi. L'antic mà dreta de Carles Puigdemont ha estat degradat en l'executiva del Consell de la República, i el seu escó d'eurodiputat continua en l'aire. Ni tan sols Junts reivindica ja la seva figura, però ha decidit presentar-se a les eleccions per presidir el Consell.

Comín encapçalarà una de les candidatures malgrat els casos de corrupció que l'assenyalen durant la seva etapa com a vicepresident. Ha estat acusat d'utilitzar fons de l'entitat per a despeses personals i d'utilitzar el seu càrrec per beneficiar amics i familiars. Ara aspira a ser elegit en les eleccions que tindran lloc entre el 8 i el 12 de febrer.

La seva candidatura no és sens dubte la més popular, i s'ha evidenciat a les primeres de canvi. Enfrascat ja en la campanya, ha publicat un vídeo en el seu perfil X on estableix la “internacionalització del conflicte català” com a gran basa del seu projecte.

En un vídeo electoral des de Brussel·les, Comín ha advertit que “la xarxa de delegacions catalanes a l'estranger està en mans de l'unionisme”. Per això reivindica el Consell com a instrument per explicar la veritat del conflicte a la comunitat internacional.

"Hem de sortir a explicar la legitimitat del dret d'autodeterminació, i per a això hem de reforçar la xarxa diplomàtica del Consell", ha dit. A més, anima els seus membres a “ser agents de diplomàcia ciutadana”. Per la seva banda, promet posar la seva “condició d'eurodiputat al servei d'aquest objectiu”.

La comunitat de X destrossa Comín

Els comentaris a la seva publicació deixen clar que Toni Comín és ara mateix un dels polítics catalans més impopulars. L'acusen de “cinisme” i de voler “embolicar” novament el personal amb “falses promeses”.

“Em sorprèn el cinisme que teniu”, diu un dels comentaris, “ho vau dilapidar tot, us heu rigut de nosaltres”.

"A veure si us tanquen d'una vegada, que a més de traïdors sou uns pesats de compte", diu un altre. També li demanen que torni els diners i tanquin el Consell de la República d'una vegada. Cal recordar que l'entitat ha perdut tot el seu prestigi i fa temps que pateix una allau de baixes.

"Jo el que voldria saber és per a què serveix el Consell, en què ha millorat la vida dels catalans", diu una catalana indignada.

També acusen Toni Comín d'anar de partit en partit, de càrrec en càrrec i d'organisme en organisme per seguir "xuclant del pot". Abunden comentaris com "no sé com t'atreveixes a presentar-te" i "no tens vergonya ni la coneixes". Una mostra més que el seu paper està esgotat, malgrat el seu empeny a seguir vivint de la política.