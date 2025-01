Ridícul dels Mossos en intentar ocultar la nacionalitat d'uns detinguts

El debat no és nou, però l'augment de la delinqüència i del percentatge d'estrangers entre els delinqüents l'ha posat d'actualitat. Hi ha d'informar-se sobre la nacionalitat dels delinqüents, o cal ocultar aquesta informació?

Hi ha qui creu que revelar l'origen dels detinguts contribueix a estigmatitzar alguns col·lectius. Per contra, altres afirmen que en ocultar-ho s'obté precisament l'efecte contrari. A més, no fer-ho comporta un menyscabament al dret a la informació que tenen tots els ciutadans.

La pròpia policia catalana ha estat assenyalada reiteradament per ocultar la nacionalitat dels detinguts. L'últim exemple, una operació antidroga a Barcelona, realitzada conjuntament per la Guardia Civil i els Mossos d'Esquadra.

Diferents formes d'informar

La Guardia Civil va informar a través d'una nota de premsa d'aquesta operació policial amb vuit registres a Barcelona. A la nota informen de la detenció de diverses persones “de nacionalitats espanyola, alemanya, italiana i xilena”.

En canvi, l'Oficina de Comunicació dels Mossos d'Esquadra va censurar aquesta informació a la seva nota de premsa. Al seu comunicat informen simplement que s'han detingut “vuit persones”. La qual cosa ha estat criticada a les xarxes com “un ridícul més” del cos català de policia en el seu intent per ocultar informació a la ciutadania.

Encara que s'intenta plantejar el debat en termes ideològics, cada vegada més persones fins i tot de l'esquerra dubten de la utilitat d'ocultar l'origen dels detinguts. A més, posa en qüestió el concepte que es té de la ciutadania. Es tracta els ciutadans com si fossin menors d'edat als quals cal ocultar informació perquè són incapaços de pensar per si mateixos.

Delinqüència i estrangers

Això porta al debat que està també al carrer sobre la relació entre la immigració il·legal i l'augment de la delinqüència. Perquè fins i tot les pròpies dades policials confirmen que un gran percentatge dels autors de delictes són estrangers. La qual cosa no ha de ser pretext per generalitzar però sí per plantejar almenys un debat sobre la relació.

Segons la policia més del 80% dels multireincidents a Barcelona són estrangers. Segons el Departament de Justícia, també més de la meitat dels presos d'edats joves són estrangers, malgrat representar un percentatge reduït de la població total.