El Parlament rebutja una proposta per combatre la multireincidència a Catalunya

Tots els partits excepte Vox i Aliança Catalana s'han oposat a instar el Govern central a reformar el codi penal per combatre la multireincidència. Ha estat aquesta mateixa tarda a la Comissió de Seguretat Pública i Interior del Parlament de Catalunya. La majoria dels partits van rebutjar aquesta proposta de resolució presentada pel PP, amb diverses mesures per reduir la inseguretat.

La proposta, presentada pel diputat Alberto Villagrassa, parteix de que "la inseguretat ha deixat de ser una percepció per convertir-se en una realitat preocupant". Destaca l'augment dels "homicidis, les agressions, l'ús d'armes blanques i la presència de bandes violentes formades per adolescents". A més de "robatoris amb violència" i "agressions sexuals" en "molts punts de Catalunya".

El PP exposa d'una banda, les dades. A Catalunya es denuncia una mitjana de 1.150 delictes diaris i en l'últim any es van cometre més de mig milió d'infraccions penals. La criminalitat va augmentar un 7,3% (la mitjana espanyola és del 5,9%), i els homicidis van créixer un 57% més que a la resta d'Espanya.

La situació de Barcelona "és simptomàtica del que passa en moltes altres localitats catalanes". El diputat popular va recordar que la capital catalana és la segona més perillosa d'Europa. I que es cometen 326 robatoris per cada 100.000 habitants, només per darrere de Brussel·les.

D'altra banda va assenyalar l'augment de la percepció d'inseguretat. Segons l'enquesta de seguretat ciutadana de la Generalitat, un 32,4% dels catalans diuen haver estat víctimes d'un delicte, la pitjor dada des de 1999. A més, un 62% dels catalans tenen por de patir un robatori, i dues de cada tres dones temen patir una agressió sexual.

Per tot això, va formular una sèrie de propostes com augmentar els efectius i dotacions dels cossos policials, així com reforçar el seu principi d'autoritat. Però sobretot destaca el punt de la multireincidència. La proposta de resolució instava el Govern central a modificar el codi penal per endurir les penes als delinqüents multireincidents.

PSC, ERC, Comuns i CUP s'oposen

PSC, ERC, Comuns i la CUP han fet un front comú contra la proposta d'instar el Govern a modificar el codi penal.

El PSC s'ha mostrat a favor d'augmentar el nombre d'agents, que ha considerat una "necessitat compartida". En canvi, sobre la multireincidència han demanat abordar el tema des d'un punt de vista judicial més que legal. Els socialistes reivindiquen el seu pla de xoc per a la creació de més jutjats per combatre el problema.

ERC ha criticat el "model de seguretat de la dreta" basat en "la crispació i l'alarmisme". Ha reiterat que l'augment de la inseguretat són simples percepcions, i que no cal reforçar l'autoritat de la policia "perquè ja la té". Han tornat a rebutjar la modificació del codi penal, apostant per "la reinserció i els canvis socials i educatius per fer-ho possible".

Una posició calcada a la dels Comuns, que demanen enfocar el problema "sense un constant alarmisme". Ha acusat la dreta de "voler que tot vagi malament en qüestió de seguretat per treure rèdit polític". S'han oposat a una reforma del codi penal que consideren "punitiu", i han defensat "altres solucions com augmentar els jutjats".

La CUP, en la seva línia habitual, ha dit que Catalunya és un dels llocs més segurs d'Europa. I que "vivim en un estat amb un dels codis penals més durs i amb més efectius policials". Ha considerat la proposta un "exemple de populisme punitiu que manipula de forma interessada les dades i propugna una major intervenció policial repressiva en l'espai públic".

Junts s'absté

Junts ha compartit l'anàlisi del PP, i fins i tot ha votat a favor d'alguna de les propostes de la resolució. "Catalunya viu un greu problema d'inseguretat, no només ho diuen les dades sinó també les enquestes de percepció de la ciutadania", ha dit Josep Rius.

"Tot el que sigui incrementar la presència policial sempre comptarà amb el nostre suport. Tenint en compte que els problemes d'inseguretat no es solucionen només amb l'augment dels efectius", ha dit el diputat.

Però s'ha abstingut en la votació sobre el punt de la multireincidència, apel·lant al PP a donar suport a la proposta de Junts al Congrés sobre aquest punt".

Vox ha votat a favor de la resolució, amb un sol matís. "El PP assenyala causes com les polítiques bonistes, la falta de respecte a la policia i la falta de coordinació, formació i mitjans. Però s'oblida de la causa principal, que és la política de portes obertes de la qual el PP és còmplice", ha dit Sergio Macián.

"Votarem a favor, però si volen millorar la seguretat no es tracta només de més efectius i mitjans sinó de reduir el nombre de delinqüents als carrers", ha advertit.

Aliança Catalana ha votat a favor, assenyalant com a causa "el model polític i penal de les forces que tradicionalment han gestat la seguretat a Catalunya". Ha alertat de la falta d'efectius policials en molts llocs de Catalunya, i de la pèrdua d'autoritat de la policia. Així mateix, ha demanat tolerància zero amb els multireincidents i un gir en les polítiques migratòries.

El Parlament també rebutja expulsar els il·legals

Els partits han rebutjat també la proposta de resolució de Vox que instava a l'expulsió dels immigrants en situació irregular. "Els ciutadans de peu són els qui pateixen les conseqüències de les polítiques de portes obertes", ha dit el diputat Macián. Per això han proposat fins a set mesures, com que el Parlament insti el Govern central a expulsar els il·legals que es troben a Catalunya.

Junts, que porta temps flirtejant amb determinats discursos sobre la immigració, ha acusat Vox de "estigmatitzar sense aportar solucions". Ha dit que la de Vox és una posició "anticristiana".

ERC ha dit que és una proposta "xenòfoba que alimenta els discursos d'odi". Els Comuns han recordat a Vox que el que proposen va en contra del dret internacional. La CUP també ha acusat Vox de "racistes" i d'anar en contra dels "drets fonamentals".