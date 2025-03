El PP de l'Hospitalet denuncia un punt de venda il·legal: incivisme i inseguretat

El Partit Popular de L'Hospitalet ha denunciat la proliferació del mercat il·legal a l'avinguda Severo Ochoa, ubicada al barri de Pubilla Casas. Segons la formació, aquesta activitat ha generat un creixent malestar entre els veïns i comerciants. Els ciutadans se senten cada cop més afectats per la venda ambulant no autoritzada.

Els membres del PP critiquen al govern municipal per no abordar adequadament el problema. En paraules de la portaveu popular, Sonia Esplugas, l'equip de govern socialista “mira cap a un altre costat” davant una situació que fa anys que afecta la zona. Esplugas destaca que els objectes venuts al lloc, com roba i accessoris, solen ser d'origen dubtós, molts d'ells rescatats de les escombraries o fins i tot robats.

El regidor David Sánchez també s'ha pronunciat al respecte, recordant que en l'últim ple va sol·licitar informació sobre el mercat il·legal. En les seves xarxes socials, Sánchez va preguntar si la Guàrdia Urbana havia rebut queixes dels veïns i si s'havien pres mesures al respecte. Segons ell, aquest mercat genera “incivisme” i perjudica els comerços establerts a la zona:

Veïns del barri han denunciat que la venda ambulant bloqueja voreres i calçades, dificultant el pas i afectant la convivència. La situació s'agreuja durant els caps de setmana, quan els venedors s'instal·len a la via pública, ocupant espais que haurien d'estar lliures per als vianants.

Ordre públic i assistència social

El Partit Popular ha exigit al govern local un increment de la presència policial a la zona. A més, critiquen la falta de coordinació entre els cossos de seguretat de L'Hospitalet i els municipis propers, com Esplugues de Llobregat, que també es veu afectat per l'expansió d'aquesta activitat il·legal. Segons el PP, aquesta falta de control ha permès que el mercat s'hagi convertit en un “foc d'inseguretat” per als residents.

Esplugas també ha subratllat la necessitat d'abordar el problema des d'una perspectiva social. En lloc de limitar-se a una solució d'ordre públic, el PP proposa la intervenció dels serveis socials per oferir alternatives laborals als venedors ambulants. Aquesta mesura permetria a les persones en situació de vulnerabilitat trobar solucions que no impliquin la venda il·legal.