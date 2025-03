Carles Puigdemont carrega contra el CEO: 'propaganda' i 'malbaratament'

Els resultats de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat són difícils d'assumir per a Junts. Carles Puigdemont, que es va quedar a set diputats de guanyar les eleccions del 12 de març de l'any passat, ara estaria a 14. La debacle de Junts coincideix amb una lleugera millora d'ERC i un creixement imparable d'Aliança Catalana.

Això indica clarament que l'intent de Carles Puigdemont de centrifugar el moviment independentista al seu voltant està naufragant. I que els seus intents per copiar Aliança Catalana i girar a la dreta en seguretat i immigració no estan funcionant.

En lloc de fer autocrítica, Carles Puigdemont ha optat per criticar les enquestes i acusar el CEO d'instrument de propaganda. Tot per no reconèixer que el seu lideratge està de capa caiguda i que l'estratègia de donar bandades ja no dona rèdit. És evident que Puigdemont està nerviós, i temorós que torni el runrún sobre la seva figura dins de Junts.

El CEO, sota sospita

El president de Junts ha valorat els resultats del CEO sense un bri d'autocrítica. En un extens tuit diu que "les enquestes s'han convertit des de fa temps en una eina de propaganda política" i "malbaratament de diners públics". Considera que els resultats "persegueixen més un efecte polític que aportar dades per a l'anàlisi del moment".

Puigdemont ha recorregut com a exemple a les enquestes del CEO anteriors a les eleccions catalanes de 2024. Unes enquestes que efectivament van ser molt criticades per haver inflat els resultats d'ERC (li donaven 37 escons i en va treure 20) i la dels seus potencials socis. També va fallar amb Junts, els resultats dels quals van superar el que marcaven les enquestes.

Allò va generar una onada de crítiques cap a un organisme que costa 1,6 milions d'euros als catalans. Les crítiques es van centrar en Jordi Muñoz, un afí a ERC que va ser la primera víctima després de la debacle electoral. El govern de Salvador Illa va nomenar com a successor un exregidor socialista i exdirector adjunt de la Presidència amb Pasqual Maragall i José Montilla.

El problema de Junts que assenyala l'enquesta

Les crítiques de Puigdemont, per tant, tenen el seu fonament. Sobretot quan diu que les enquestes "cal agafar-les amb molta prudència", especialment amb el CEO per les seves "greus mancances".

Però la crítica al CEO no pot amagar els problemes reals de Junts que neixen en bona mesura de la competència amb Sílvia Orriols. Aliança Catalana s'està convertint en un maldecap per als de Puigdemont. I és difícil pensar que l'efecte Orriols no tindrà costos electorals per a Junts.

Les dificultats de Junts es veuen en l'erràtica estratègia de Puigdemont, que a vegades copia l'agenda d'AC i altres tira de postureig contra l'extrema dreta. La submissió al PSOE a Madrid i l'aïllament al Parlament tampoc beneficien el creixement del seu partit.

El problema per a Carles Puigdemont és que altres enquestes independents del CEO mostren la mateixa tendència amb alguns matisos. El PSC es manté, Junts perd força i Aliança Catalana continua creixent. I aquesta és una realitat cada vegada més palpable que ni tan sols els atacs al CEO poden amagar.