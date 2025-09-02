El PP demana explicacions al Govern de Jaume Collboni per la Global Sumud Flotilla
L'oposició segueix de prop el PSC per la seva implicació amb Palestina
El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, va exigir aquest dilluns a l'alcalde Jaume Collboni que aclareixi si l'Ajuntament ha atorgat subvencions a l'anomenada Global Sumud Flotilla, un projecte vinculat a Gaza. La polèmica esclata quan es revela que Collboni destina diners públics a viatges internacionals, mentre creixen les sospites que l'Ajuntament finança causes ideològiques amb recursos de tothom. El PP denuncia que l'alcalde prioritza la propaganda política per sobre de les necessitats urgents de la ciutat.
Dubtes sobre subvencions i diners públics
Sirera ha posat sobre la taula una qüestió clau: s'ha finançat des de l'Ajuntament de Barcelona l'organització darrere d'aquesta flotilla? El dirigent popular recorda que no és la primera vegada que Collboni apareix assenyalat per l'ús opac de recursos municipals. Les preguntes arriben després de saber-se que el mateix alcalde va organitzar un viatge recentment a Palestina d'esquena a l'oposició.
Els barcelonins, mentrestant, continuen sense respostes clares. El PP denuncia que Collboni prioritza la seva agenda ideològica en lloc de resoldre els problemes reals de la ciutat: delinqüència disparada, okupacions sense control i barris cada cop més degradats. La sospita que diners públics puguin estar finançant iniciatives activistes relacionades amb Gaza afegeix més llenya al foc.
A més, Junts també ha demanat a l'Ajuntament que expliqui quant va costar exactament el viatge de Collboni. Se suma al cost del viatge el nomenament de Gaza com a districte de Barcelona, la qual cosa permetrà a l'ajuntament destinar un milió d'euros més a la cooperació amb Palestina. El malestar polític transcendeix blocs i apunta directament a la butxaca dels ciutadans.
Un alcalde sota pressió política i social
Collboni intenta projectar una imatge internacional mentre Barcelona lluita amb els seus propis problemes. La inseguretat, que afecta especialment comerciants i veïns, queda eclipsada per un govern municipal ocupat en viatges i polèmiques ideològiques. Molts barcelonins es pregunten de què serveix destinar recursos a aventures polítiques mentre la ciutat s'enfonsa en brutícia i inseguretat.
El PP insisteix que l'alcalde ha de donar explicacions immediates i transparents sobre les possibles subvencions a la Global Sumud Flotilla. De confirmar-se, estaríem davant d'un nou cas de prioritats polítiques allunyades de les necessitats ciutadanes. La sospita danya la confiança pública i erosiona la credibilitat institucional de Barcelona.
En un moment en què la ciutat registra un augment de delictes i problemes socials, la gestió de Collboni queda en entredit. Més que un viatge polèmic o una subvenció dubtosa, preocupa el patró: un alcalde més preocupat per la propaganda internacional que per la vida diària dels veïns. La política municipal sembla girar entorn de gestos ideològics i no de solucions pràctiques.
Implicació ideològica de l'Ajuntament de Barcelona
El rebuig de Barcelona a l'Estat d'Israel va deixar clar el seu alineament ideològic. Al maig de 2025, el Consistori va trencar formalment relacions institucionals amb Israel, va suspendre l'agermanament amb Tel Aviv i va demanar un alto el foc immediat a Gaza.
Hamàs va agrair públicament la ruptura de relacions amb Israel, qualificant-la d'un acte solidari davant d'una suposada “guerra d'extermini”. Aquest agraïment va exposar el veritable abast de les decisions municipals. El que Collboni va presentar com a solidaritat es va convertir en un suport interpretat com a suport polític per un grup islamista.
El mateix alcalde va patir les conseqüències del seu posicionament ideològic. Israel va vetar l'entrada a Collboni quan va intentar visitar Jerusalem, Betlem i Ramal·la en un viatge oficial. La política exterior encoberta de l'Ajuntament no només genera titulars, també bloquejos i tensions diplomàtiques que danyen el perfil internacional de Barcelona.
