Junts demana quant ha costat el viatge de Jaume Collboni a Palestina
El Govern del PSC va organitzar el viatge oficial d'esquena als partits de l'oposició
El viatge oficial que ha dut l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a països com Jordània i Turquia, segueix donant que parlar. Junts i PP han estat els més contundents en les seves crítiques al govern del PSC a la ciutat comtal. Acusen Collboni d'haver actuat d'esquena a l'oposició, i li demanen prioritzar la despesa social en l'atenció als barcelonins
El que més ha molestat ha estat que el govern municipal no informés els partits de l'oposició de les seves intencions de viatjar a Orient Pròxim. Junts ha fet un pas, i demanarà de manera oficial quant ha costat el viatge de la delegació.
El líder del grup municipal de Junts, Jordi Martí, ha anunciat a X el registre a l'ajuntament de diverses preguntes al govern de Jaume Collboni. El seu objectiu és “fer-los retre comptes durant els pròxims dies i setmanes”
Junts demanarà al govern quant ha costat el viatge i el seu desglossament detallat en conceptes: l'allotjament, el transport, la seguretat, el protocol i altres despeses associades. Volen saber qui formava part de la delegació, tant a nivell institucional com mitjans de comunicació i convidats externs.
A més, Junts demana quines gestions diplomàtiques s'han dut a terme amb les autoritats d'Israel, Jordània i Turquia. “Quins objectius, continguts i resultats se n'han derivat”, pregunten.
El grup que dirigeix Jordi Martí demanarà al Govern municipal “si té previst donar explicacions i consensuar amb els grups de l'oposició els compromisos pressupostaris adquirits, en el marc del tradicional consens polític en matèria de cooperació internacional”
Costos polítics del viatge
Junts critica que el govern de Jaume Collboni organitzés d'esquena a l'oposició un viatge a Cisjordània (Palestina) que va acabar amb el veto d'Israel. Llavors van modificar el viatge per anar a Jordània i Turquia. Des d'allà van anunciar dues mesures polèmiques. Augmentar de 200.000 a 400.000 l'aportació a l'UNRWA (Agència de les Nacions Unides per als Refugiats a Palestina). I convertir Gaza en un nou districte barceloní (Districte 11), per destinar un milió d'euros més a la cooperació amb Palestina
L'objectiu del PSC era arrabassar als Comuns el protagonisme en la defensa de Palestina per guanyar-se les simpaties dels votants d'esquerres. També imprimir un segell ideològic al seu govern, per frenar l'avenç de la dreta. Però el viatge tindrà també un important cost polític, ja que augmentarà l'hostilitat de l'oposició davant un govern en minoria.
A més, el viatge i els anuncis de més ajudes a Palestina han suscitat un gran enuig a les xarxes socials. Critiquen la despesa pública en cooperació mentre la ciutat està cada cop pitjor, per exemple en neteja i seguretat. Collboni sembla haver-se guanyat més enemics
