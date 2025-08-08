Por i amenaces: veïns de Girona abandonen les seves llars pel caos dels okupes
La negligència de l'administració pública arriba a tal punt que els veïns prefereixen abandonar casa seva
La situació d'inseguretat a la ronda Ferran Puig de Girona ha assolit nivells insostenibles per a alguns dels residents de la zona. Segons denuncien, han estat víctimes d'un ambient hostil creat per okupes en un edifici proper. Aquests veïns, tips de no poder descansar a causa del soroll constant i les amenaces, han pres la dràstica decisió d'abandonar els seus habitatges
Des que l'edifici va ser ocupat fa un any, els llogaters dels edificis adjacents asseguren que la vida s'ha tornat insuportable. Els okupes no només han mantingut la música a un volum insostenible, sinó que també han creat una atmosfera tensa amb crits i sorolls estranys, inclosos cops a les parets. Aquest ambient ha causat l'esgotament i la por entre els residents, que asseguren no poder viure en pau
Un dels punts més alarmants és que, a més del soroll constant, els veïns asseguren que han rebut amenaces directes. Afirmen que els okupes els han perseguit i els han intentat forçar la porta, especialment després que es fessin diverses denúncies a la policia. Segons relats als quals ha tingut accés el Diari de Girona, alguns okupes els han increpat a través de les finestres i han mostrat una actitud intimidatòria, fent que fins i tot se sentin insegurs en sortir de casa seva
Abandonar casa teva: la completa negligència del poder públic
El desbordament de la situació ha portat diversos llogaters a abandonar els seus habitatges. Els testimonis apunten que, al setembre, almenys dos d'ells deixaran els seus pisos de lloguer, i d'altres també contemplen el mateix camí. La inseguretat constant i les amenaces han deixat els afectats en una situació desesperant
Tot i les reiterades queixes a les autoritats municipals, els residents denuncien que les respostes no han estat efectives. Segons indiquen, la policia local no ha aconseguit fer res efectiu per frenar les molèsties, ja que quan es presenta el cos policial, els okupes simplement es dispersen. Aquest cicle, asseguren els veïns, ha estat en va, ja que, fins i tot quan es fa un desallotjament, els okupes tornen ràpidament
El deteriorament de la zona ha afectat més d'un veïnat, i els testimonis dels comerciants confirmen la creixent sensació d'inseguretat. Asseguren que els robatoris i les agressions s'han intensificat, i alguns comerciants s'han vist obligats a adaptar els seus horaris. Com s'explica avui a E-Notícies, són els ciutadans normals els que més pateixen les conseqüències del 'bonisme'
