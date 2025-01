El pols entre Junts i el PSOE deixa la legislatura al límit de l'abisme

Aquest dimecres, Junts va assestar un nou cop al Gobierno. El seu 'no' a les importants votacions que van tenir lloc al Congrés evidencien el sense sentit que és aquesta legislatura. De fet, cada cop són més veus que creuen que Pedro Sánchez no esgotarà els seus quatre anys de mandat i que tota aquesta situació insostenible acabarà en eleccions anticipades.

Les relacions entre Junts i el PSOE no estan trencades, però sí extremadament deteriorades. Els processistes es queixen que no hi ha hagut avenços importants en el compliment dels acords assolits per a la investidura. A més, els socialistes no tenen intenció de donar el seu braç a tòrcer davant la petició dels de Puigdemont que Sánchez se sotmeti a una moció de confiança.

A més, ara mateix sembla gairebé impossible que el Gobierno pugui tirar endavant els pressupostos per al 2025. Uns comptes que l'Executiu podria prorrogar, però que significaria una nova derrota per a la coalició progressista. Una més de les moltes que ja hem vist en l'any i poc que portem de legislatura. Davant aquesta situació, pot estar tocada de mort aquesta legislatura?

Una legislatura al límit de l'abisme

En la passada legislatura, el PSOE va aconseguir que ERC abandonés l'unilateralisme i jugués a la governabilitat d'Espanya. Els socialistes semblaven convençuts d'haver aconseguit el mateix amb Junts després de convèncer-los per a la composició de la Mesa del Congrés i per a la investidura de Sánchez el 2023.

El retorn de l'espai postconvergent al pragmatisme tenia una sola contrapartida. Encara que en van pactar d'altres (com l'ús del català o el grup parlamentari propi al Congrés), tot girava al voltant de l'amnistia a Carles Puigdemont. I mentre aquesta carpeta no es tanqui, el PSOE sap que Junts no ho farà saltar tot pels aires. És a dir, no donarà suport a una hipotètica moció de censura de PP i Vox a Pedro Sánchez.

Amb aquesta carta, Pedro Sánchez ha tensat la corda i pot ser que aquesta s'hagi trencat definitivament. És extremadament difícil que Junts faci implosionar la legislatura abans que el Constitucional es pronunciï respecte al perdó de Puigdemont (previsiblement a favor de la llei impulsada per Sánchez i els seus socis). Això sí, un cop es decideixi aquesta carpeta (serà aquest any, d'aquí a uns mesos), la desconfiança entre Junts i el PSOE és tanta que, ara ja sí, tot pot ocórrer. Fins i tot la mencionada moció de censura prèvia a una convocatòria electoral anticipada.

A més, hi ha un altre factor a tenir en compte. L'aparició d'Aliança Catalana en el panorama polític obliga Puigdemont i els seus a marcar perfil independentista i també ideològic. La potencial fuga de vots cap al partit de Sílvia Orriols és evident i un vassallatge descarat dels juntaires a Pedro Sánchez pot ser desastrós electoralment per a ells.

Que la legislatura es troba al límit de l'abisme no és cosa d'analistes polítics. Al bloc de la investidura semblen tenir-ho bastant clar. Gabriel Rufián ja fa temps que avisa que Junts acabarà pactant amb el PP. Ione Belarra es mostrava convençuda aquest dimarts que Pedro Sánchez no esgotarà la legislatura. I el PNB també s'ha pronunciat en aquest sentit en més d'una ocasió. D'aquesta manera, tots semblen estar ja preparats per a unes hipotètiques eleccions per quan es decideixi l'amnistia al Constitucional.