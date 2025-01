Puigdemont tensa la corda amb Pedro Sánchez i li tomba tres importants votacions

Junts ha decidit mantenir el pols amb el PSOE en la important votació que s'ha celebrat aquest dimecres al Congrés. Es votaven tres decrets amb diverses mesures incloses en cadascun (algunes fins i tot amb poca relació entre unes i altres). Entre elles, la revalorització de les pensions, l'impost a les empreses energètiques i ajudes a afectats per la DANA o bonificacions per al transport públic.

Una altra vegada, el Gobierno ha utilitzat aquesta fórmula de votació conjunta que no ha agradat a l'oposició. Finalment, més enllà del format, les propostes de l'Executiu de Pedro Sánchez han caigut després de la negativa del PP, Vox i Junts per Catalunya. Ja són diverses les ocasions en què aquests tres partits han impedit que Sánchez tiri endavant diverses iniciatives en l'any generós que portem d'investidura.

En les últimes hores, al més pur estil 'circ del procés', Junts i el PSOE han mantingut diverses converses. Tant al Congrés com a Bèlgica. Tot i que Puigdemont va anunciar la setmana passada la ruptura de les negociacions amb els socialistes, tant avui com ahir les reunions no han cessat. Una altra mentida més del líder de Junts, encara que aquesta no ha estat la notícia destacada del dia. Ho ha estat que, finalment, no hi ha hagut acord i Junts ha votat en contra del decret presentat per l'Executiu de Pedro Sánchez.

Així doncs, els processistes tornen a assestar un cop al PSOE i a Sumar. Com va dir Puigdemont, fins que no decideixin sotmetre's a una moció de confiança, no hi haurà acords. A la primera ocasió que han tingut, així ho han fet. Això sí, la negativa d'avui segueix sense posar en escac el futur del Gobierno. Junts està tensant la corda, encara que per ara no té intenció de trencar-la. I és que, alhora, segueixen negant-se a donar suport a una hipotètica moció de censura del PP i Vox.

El problema per a Pedro Sánchez no és el que ha passat avui al Congrés. És la tendència dels últims mesos. A Junts entenen que no hi ha avenços respecte al pacte d'investidura. I, mentre no vegin que n'hi hagi, estan disposats a complicar les coses a l'Executiu. Això sí, tombant decrets o impedint l'aprovació dels pressupostos. A dia d'avui, no es contempla la caiguda de Sánchez. Tanmateix, si la tendència segueix així, en un futur pròxim ningú descartarà aquest escenari. Abans, però, el Constitucional haurà de pronunciar-se definitivament sobre l'amnistia de Carles Puigdemont. Que ja sabem que és el més important (de fet, gairebé l'únic important) per als juntaires.