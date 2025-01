L'augment de la delinqüència a Lleida, cada cop més alarmant: 'Això és insuportable'

En una setmana, Lleida ha viscut una cadena de successos que fa saltar les alarmes sobre la seguretat en aquesta ciutat. El preocupant és que no és la primera vegada. Aquesta localitat catalana fa temps que arrossega el problema de la delinqüència i s'ha convertit en un dels llocs més insegurs.

El mateix alcalde, el socialista Félix Larrosa, no va dubtar a assenyalar el problema de la multireincidència com el principal factor d'aquest auge. Fa uns mesos va anunciar mesures per combatre la criminalitat, especialment a les zones més afectades. Però el temps passa i la situació, en lloc de millorar, empitjora.

Fa uns dies la policia va detenir una dona i un home com a presumptes responsables de dos robatoris amb força a finals de 2024. Els lladres havien robat en una botiga i en un traster. Els assalts s'han multiplicat de manera preocupant en zones com l'Horta de Lleida.

Robatoris amb força, baralles i atracaments

També aquests dies la policia va detenir quatre homes d'entre 21 i 48 anys acusats de diversos robatoris amb força a l'interior de vehicles. A dos d'ells els van relacionar també amb un robatori amb força i intimidació. El robatori en vehicles és un altre dels delictes que està augmentant de manera preocupant.

El digital La Veu de Lleida recollia la següent denúncia, el passat 18 de gener: “Ahir vam estacionar el cotxe a l'avinguda Barcelona de Lleida i ens el vam trobar així. Això és insuportable”.

L'endemà van transcendir unes noves imatges de cotxes rebentats a l'exterior de l'estadi de futbol (Camp d'Esports):

El mateix dia, un veí va gravar dos encaputxats assaltant una altra persona davant d'un bar a Lleida. Un dia més tard, un veí de l'avinguda Barcelona va caçar dos individus intentant forçar la porta d'un cotxe estacionat.

Són només alguns dels exemples dels robatoris, baralles i atracaments que tenen els veïns de Lleida martiritzats. Malgrat les bones paraules de les autoritats la situació no millora i els veïns estan farts. A les xarxes socials cada vegada són més els que afirmen que Lleida s'ha convertit en un "estercoler" ple de delinqüència i inseguretat.

Les dades ho confirmen

Però no són només casos aïllats o percepcions, com alguns van voler fer creure. Les dades policials confirmen que Lleida és una de les ciutats on més augmenten els delictes.

Segons les últimes xifres, la delinqüència en aquesta ciutat va créixer un 6,6% entre gener i setembre de 2024. Si es mira només la criminalitat convencional (robatoris, furts, baralles, homicidis, agressions sexuals...), l'augment és del 10,5% en menys d'un any. Els intents d'homicidi es van triplicar i els robatoris amb violència i intimidació van pujar un 35,8%.

També és preocupant l'increment d'un 3,6% dels robatoris de vehicles. Els ciutadans demanen solucions urgents davant d'una situació desesperada i fora de control.