El pla de Trump perquè les atletes trans no facin trampes als Jocs Olímpics de 2028
"Es faran proves molt rigoroses, i si els resultats no són adequats, no participaran als Jocs Olímpics"
Donald Trump ha decidit plantar cara a l'activisme woke a l'esport. El president dels Estats Units va anunciar el passat dimecres que imposarà controls estrictes per garantir que només dones biològiques puguin competir en disciplines femenines durant els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. L'anunci va arribar després de la signatura d'una ordre executiva amb la qual pretén blindar l'esdeveniment davant del que considera una amenaça ideològica.
En concret, Trump va advertir: "Es faran proves molt rigoroses, i si els resultats no són els adequats, no participaran als Jocs Olímpics". La seva intenció és clara: impedir que la ideologia de gènere acabi desvirtuant l'esport femení.
Road to 2028
Alhora, el Comitè Olímpic i Paralímpic dels EUA (USOPC), organitzador dels pròxims Jocs Olímpics, coincideix amb el president del país en les normes aprovades. Ja li va donar cobertura amb el cas de Lia Thomas i el decret "Keeping Men Out of Women’s Sports".
Recentment, aquest mateix comitè va donar suport a la línia marcada per Trump i va demanar «mantenir els homes fora dels esports femenins». Aquesta postura s'alinea amb la tendència nacional: almenys 23 estats han aprovat lleis que restringeixen la participació d'atletes trans en competicions femenines.
La batalla cultural americana
La batalla ideològica de Trump no és nova. El president nord-americà ja va prometre en campanya plantar cara a l'hegemònica cultura woke en tots els àmbits. Per això, no resulta sorprenent aquesta última mesura, que segueix en la línia de defensar la cultura i les arrels americanes.
Com una de les primeres accions del seu mandat, Trump va signar l'ordre executiva titulada "Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government". Aquesta mesura estableix que el sexe es defineix estrictament per característiques biològiques en néixer, excloent la identitat de gènere d'aquesta definició.
A més, ja al febrer d'aquest any, Trump va signar una altra ordre executiva, "Keeping Men Out of Women’s Sports", dirigida a prohibir la participació de dones trans en categories femenines. Aquesta ordre amenaçava amb revocar el finançament federal de qualsevol institució que permetés que les nenes transgènere juguessin en equips femenins.
Un cas que va il·lustrar aquesta postura va ser el de la nedadora trans Lia Thomas. Trump va demanar retirar les seves marques i premis en competicions femenines universitàries, qualificant la seva participació d'injusta i una falta de respecte a l'esport. A més, va amenaçar amb sancionar la Universitat de Pennsilvània per permetre-ho.
