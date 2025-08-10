El plan de Trump para que las atletas trans no hagan trampas en los JJOO de 2028

Donald Trump ha decidido plantar cara al activismo woke en el deporte. El presidente de Estados Unidos anunció el pasado miércoles que impondrá controles estrictos para garantizar que solo mujeres biológicas puedan competir en disciplinas femeninas durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El anuncio llegó tras la firma de una orden ejecutiva con la que pretende blindar el evento ante lo que considera una amenaza ideológica.

En concreto, Trump advirtió: "Se realizarán pruebas muy rigurosas, y si los resultados no son los adecuados, no participarán en los Juegos Olímpicos". Su intención es clara: impedir que la ideología de género acabe desvirtuando el deporte femenino.

'Road to 2028'

A su vez, el Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU (USOPC), organizador de los próximos juegos olímpicos, coincide con el presidente del país en las normas aprobadas. Ya le dio cobertura con el caso de Lia Thomas y el decreto "Keeping Men Out of Women’s Sports" ("Manteniendo a los hombres fuera del deporte femenino").

Recientemente, este mismo comité respaldó la línea marcada por Trump y pidió «mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos». Esta postura se alinea con la tendencia nacional: al menos 23 estados han aprobado leyes que restringen la participación de atletas trans en competiciones femeninas.

La batalla cultural americana

La batalla ideológica de Trump no es nueva. El presidente estadounidense ya prometió en campaña plantar cara a la hegemónica cultura woke en todos los ámbitos. Por ello, no resulta sorprendente esta última medida, que sigue en la línea de defender la cultura y las raíces americanas.

Como una de las primeras acciones de su mandato, Trump firmó la orden ejecutiva titulada "Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government". Esta medida establece que el sexo se define estrictamente por características biológicas al nacer, excluyendo la identidad de género de esta definición.

Además, ya en febrero de este año, Trump firmó otra orden ejecutiva, "Keeping Men Out of Women’s Sports", dirigida a prohibir la participación de mujeres trans en categorías femeninas. Esta orden amenazaba con revocar la financiación federal de cualquier institución que permitiera que las niñas transgénero jueguen en equipos femeninos.

Un caso que ilustró esta postura fue el de la nadadora trans Lia Thomas. Trump pidió retirar sus marcas y premios en competiciones femeninas universitarias, calificando su participación de injusta y una falta de respeto al deporte. Además, amenazó con sancionar a la Universidad de Pensilvania por permitirlo.