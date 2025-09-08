El Parlament aún no ha respondido a la propuesta para abordar las listas de espera

El suicidio de una mujer esperando ser atendida en las Urgencias de Terrassa ha reavivado el problema del colapso de la Sanidad en Cataluña. Pero el tema no es nuevo y viene de lejos. Los profesionales advierten de que los servicios públicos en Cataluña no se han adaptado al aumento de la población, y de que la cosa puede ir a peor.

“Somos ocho millones de catalanes y tenemos una sanidad estancada en los seis millones”, dijo el presidente del comité de empresa del Consorcio Sanitario de Terrassa. El problema de la sanidad no es más que un reflejo del fracaso de la política en Cataluña.

El 18 de agosto Vox propuso un monográfico en el Parlament sobre el colapso de la sanidad y las listas de espera. La respuesta del resto de formaciones ha sido el silencio. Los cordones sanitarios y la estrategia de esconder la cabeza bajo el ala impide que en Cataluña la política institucional sirva para solucionar los problemas de la gente.

Vox critica el 'despilfarro' en Cataluña

El presidente de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha recordado que propusieron un pleno especial sobre esta cuestión al Govern y a los grupos parlamentarios. "Aún no hemos recibido respuesta de nadie", ha lamentado. Garriga critica que "lo primero que haga Salvador Illa sea crear dos nuevos cuerpos de funcionarios tributarios para seguir saqueando el bolsillo de los catalanes".

El líder de Vox considera que el drama de la sanidad en Cataluña "tiene responsables políticos". Afirma que "los sucesivos gobiernos de la Generalitat han aumentado el gasto político en chiringuitos, chorradas ideológicas y cooperación exterior". Mientras, los expertos advierten de la saturación, y hay ciudadanos esperando hasta cinco semanas para ser atendidos.

Vox critica el gasto "superfluo" en inmigración ilegal, medios de comunicación o colocación de cargos, mientras hay "personas encerradas en salas de urgencia". Este es un discurso que incomoda a las fuerzas políticas del Parlament, y por eso dan la espalda a un debate necesario.

Colapso de los servicios públicos

El problema para el Govern de Salvador Illa es que una de sus prioridades al empezar la legislatura fue precisamente la mejora de los servicios públicos. Y la cosa no solo no mejora sino que va a peor. Solo hay que ver los resultados educativos o el colapso en los hospitales.

Para los expertos es evidente que no ha habido una adaptación de los servicios al aumento exponencial de la población en Cataluña. Pero el gobierno socialista no solo no admite esta realidad, sino que sigue alentando el crecimiento indiscriminado de la población. Son frecuentes la defensa de más inmigración y la apelación a la Cataluña de los 10 millones.

El cordón sanitario a Vox es la excusa perfecta de los partidos para evitar un debate más necesario que nunca en Cataluña. Esta debería ser la función de la política institucional, resolver los problemas de la gente más allá de las diferencias ideológicas.