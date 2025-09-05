La Generalitat rebutja donar la nacionalitat a un agressor sexual en una presó catalana
L'agressió a una funcionària va tenir lloc aquest dimarts al Centre Penitenciari de Lledoners
Ha tornat a passar una agressió a un funcionari a les presons catalanes. Un reu del Centre Penitenciari de Lledoners va protagonitzar una agressió sexual a una treballadora dimarts passat. La Generalitat ha rebutjat donar informació sobre la identitat del pres, de qui no coneixem l’edat ni la nacionalitat.
L’agressió sorgeix en un context d’augment de la violència contra els treballadors a les presons catalanes. Els funcionaris van alertar recentment de la situació límit que es viu a les presons per l’augment de la població migrant entre els reclusos. També van denunciar el bonisme institucional que impedeix afrontar el problema i condemna els treballadors a la creixent inseguretat.
El cas d’aquesta setmana a Lledoners dona la raó als funcionaris i il·lustra perfectament el problema penitenciari català. Això sí, la direcció del centre assegura haver iniciat el protocol de seguiment perquè no tornin a repetir-se situacions com aquesta.
91% d’estrangers
Segons ha informat El Caso, l’incident es va produir durant la ‘baixada obligatòria’ en què s’obren les cel·les i els presos surten al pati o al menjador. Un dels reus es va abaixar els pantalons i va començar a fer gestos obscens mostrant-li els genitals a una de les funcionàries. La treballadora va aconseguir evitar que la situació anés a més.
Tot seguit va denunciar l’agressió als comandaments superiors, que van traslladar el pres a un mòdul de règim tancat. La direcció va condemnar els fets i va adoptar les mesures oportunes de prevenció que contempla el reglament penitenciari.
Però el Departament de Justícia s’ha negat a oferir l’edat i la nacionalitat de l’agressor, així com la seva situació penitenciària. Es desconeix si estava empresonat per delictes sexuals. Segons les dades de la mateixa Generalitat, el 91% dels condemnats per agressió sexual a les presons catalanes són estrangers.
Vox carrega contra la Generalitat
Catalunya és, a més, la comunitat de l’Estat espanyol que té més percentatge de presos estrangers a les seves presons. Els funcionaris han alertat de l’impacte que la immigració està tenint en la societat i en l’àmbit penitenciari.
Tanmateix, la majoria dels partits i els mitjans afins al poder han girat l’esquena als funcionaris i fins i tot els han criminalitzat. Entre els partits que sí que els donen suport hi ha Vox. El seu secretari general i líder del grup parlamentari a Catalunya, Ignacio Garriga, s’ha manifestat a les seves xarxes socials sobre aquest darrer succés.
També els sindicats han denunciat l’agressió sexual, demanant més reforços per garantir la seguretat dels treballadors. L’incident es va produir durant la sortida de les cel·les, precisament quan se suposa que hi hauria d’haver més seguretat.
