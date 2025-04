Ofensiva total del PP a l'acció exterior de la Generalitat i les 'falses ambaixades'

El Partido Popular de Catalunya presentarà en el pròxim ple del Parlament una esmena a la totalitat de l'acció exterior de la Generalitat. Així ho ha anunciat aquest dimarts el portaveu de la formació Juan Fernández, en una compareixença en seu parlamentària. Els populars volen posar fi al malbaratament de les “falses ambaixades”, i denunciar la política de l'anterior administració i de l'actual govern.

El portaveu ha assegurat que l'acció exterior del Govern Aragonès i la del Govern Illa “és exactament la mateixa”. Per als populars, el cas de les “falses ambaixades” reflecteix aquesta continuïtat. Acusen els socialistes de “no desmuntar cap de les estructures creades per servir al Procés independentista”.

Davant la manca de voluntat del PSC de tancar les delegacions catalanes a l'exterior, el PP presentarà una moció “amb una intenció molt clara”. Segons ha avançat, demanaran a Salvador Illa que tanqui la xarxa d'ambaixades que Junts i ERC han obert aquests últims anys arreu del món.

'Illa ha de triar entre ERC o el PP'

“Els catalans tenen dret a saber si aquest govern vol acabar amb aquest malbaratament, o si per contra el seguirà permetent”, ha expressat el diputat.

El PP dona a Illa a triar entre el model d'ERC, “que és crear un cos consular”, o el que proposen ells, “que és reduir estructura per invertir més en els serveis públics a Catalunya”. Fernández ha esmentat les llistes d'espera del metge, les ajudes a la dependència o les places escolars i de formació professional.

El PP critica que el govern socialista mantingui “delegacions sense delegats i delegats sense delegació a qui destinem molts recursos sense saber exactament per a què”. Per això proposen "tancar xiringuitos" i "invertir en serveis públics".

La gran aposta del processisme

El Govern Aragonès va fer un salt tant en inversió en acció exterior com en l'obertura de noves delegacions de la Generalitat a l'exterior. L'executiu va augmentar l'aportació per a exteriors fins a la xifra rècord de 100 milions d'euros. El mateix Govern va reconèixer que aquest havia de ser un dels pilars de la legislatura.

L'augment principal del departament es va destinar a la cooperació i les delegacions a l'exterior (les famoses ambaixades). Al voltant de 45 milions es van destinar a la cooperació exterior, uns 20 a les ambaixades, i la resta a recursos humans.

El processisme sempre va tenir la internacionalització del conflicte català com una de les seves grans obsessions. L'obertura de delegacions a l'exterior va ser vista com una prioritat per a la sobirania de Catalunya. Tot i ser un projecte independentista, el Govern de Salvador Illa no ha aclarit quina és la seva intenció amb aquestes oficines.

El Govern compta amb 21 delegacions en 72 països, de les quals una desena no són del tot operatives. La seva missió és coordinar l'acció comercial i fomentar l'economia de Catalunya a l'exterior. Però partits com el PP recorden que per a això ja hi ha les ambaixades espanyoles, i que les delegacions són un malbaratament inútil.