La obsesión anti-Trump de TV3 provoca una oleada de críticas a la tele pública

En los años álgidos del procés, en la fachada de los estudios de TV3 se podía ver una pancarta que decía "Democracia". Con el tiempo, la televisión pública ha demostrado que esto de "democracia" solo le gusta cuando lo interesa. Y este lunes hemos tenido dos nuevas muestras de ello.

Como ya es habitual, TV3 ha centrado sus esfuerzos en criticar, menospreciar y juzgar tanto a Donald Trump como a los miembros de su futuro gobierno. Da igual que el empresario fuera votado masivamente por los ciudadanos estadounidenses. La televisión pública catalana, que nos cuesta más de 330 millones de euros públicos, ha decidido que lo que han votado los americanos está mal, que Trump es malo y, casi casi, que viene el apocalipsis. El principal problema que tiene TV3 es que, cada vez más, sus intenciones fracasan y les acaba saliendo el tiro por la culata.

Primer, hicieron una noticia sobre las posibles mentiras que está diciendo Donald Trump. "¿Nos tenemos que creer todo lo que dice que hará?", dicen. No se recuerda una noticia por el estilo en TV3 sobre Carles Puigdemont, Gabriel Rufián o similares. Sin embargo, al presidente americano toca tacharle de mentiroso.

Después, por si no tenían suficiente con una noticia, hicieron otra sobre Trump. En este caso, sobre los miembros que formarán parte de su gobierno. "Multimillonarios, antivacunas, veteranos de guerra...", así titulaba la noticia nuestra siempre imparcial televisión pública. Dentro de ella, alguna media verdad que se podría considerar mentira. "Hace pocos días se anunció a una incursión a gran escala en Chicago con el objetivo de empezar las deportaciones masiva de personas migrantes", explicaba. Obviando, eso sí, que el objetivo real, si se llevara a cabo, serían inmigrantes ilegales con antecedentes. Una puntualización que para TV3 resulta no ser relevante.

La traca final apareció ya por la noche, con todo lo que ocurrió en la toma de posesión de Trump. TV3 preguntaba por la "salutación nazi de Elon Musk". Una salutación que la izquierda y el establishment mediático relacionó con los nazis, aunque el propietario de SpaceX lo hizo mientras decía "mi corazón está con vosotros". Finalmente, en canal 324, el programa progre Més 324 (que ya acumula varias polémicas recientes) no dudó en hacer una tertulia más bien poco plural, en la que los ataques y descalificaciones a Trump fueron una constante.

En cualquier caso, el intento de propaganda anti-Trump no le acaba de salir del todo bien a la televisión pública catalana. Prueba de ello es la gran cantidad de críticas que recibió en las publicaciones de estas noticias. "En democracia no siempre sale lo que nos gusta, eh", le reprocha un usuario. "Os guste o no, Trump ha ganado porque la mayoría de gente lo ha votado, quizás ya basta de dictadura informativa", decía otro. "¿No pararéis de lanzar mierda sobre un gobierno elegido democráticamente?", "Con Biden todos los miembros de su gobierno eran proletarios, claro", "vuestra finalidad es difundir propaganda de izquierdas" o "dais pena" son algunos de los comentarios que se pueden leer de gente harta de la falta de imparcialidad de TV3 en según qué temas.