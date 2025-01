Una presentadora de TV3 menteix en directe i Ignacio Garriga la deixa en evidència

Fa uns dies, a TV3 van fer un reportatge sobre com combatre les 'fake news' que, segons ells, difon "l'extrema dreta a les xarxes socials". Ironies de la vida, aquest dijous ha estat la televisió pública catalana la que ha intentat difondre 'fake news'. Per sort per a la veracitat i per als espectadors, Ignacio Garriga va parar els peus a la presentadora que va voler mentir a l'audiència en ple directe.

Aquest dijous, el líder de Vox a Catalunya va ser entrevistat al 324, el canal informatiu de Televisió de Catalunya. D'aquesta manera, la televisió pública trencava el cordó sanitari mediàtic que se li ve imposant a la formació d'Abascal (així com a Aliança Catalana). Això sí, en segons quin moment, l'entrevista va semblar més un debat que no una entrevista entre una periodista i un diputat del Parlament.

El cas és que la presentadora, Marina Romero, en el seu afany de voler rebatre els arguments de Garriga, va difondre una notícia falsa que va haver de ser desmentida pel vicepresident de Vox. "Catalunya no lidera el rànquing d'okupacions. Amb dades sobre la mà, no és així", va dir convençuda.

El que "no és així" és l'afirmació de Marina Romero. Diversos estudis assenyalen que no solament Catalunya és la comunitat en què més okupacions hi ha, sinó que la xifra arriba fins al 40% del total de casos que hi ha a Espanya. És a dir, Catalunya lidera en okupacions de manera més que destacada. I així li ho va retreure Ignacio Garriga a la presentadora de TV3 en ple directe.

"La realitat és la que és. Catalunya és la regió d'Espanya amb més okupacions i la que lidera les violacions a tota Espanya. I això són dades oficials, no són dades de Vox. Això, tots els partits polítics ho silencien i nosaltres ho volem denunciar i, el que és més important, solucionar. El que no val és mirar cap a un altre costat", defensava Garriga.