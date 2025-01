La mort de Bakary: la hipocresia de l'esquerra catalana i el seu 'volem acollir'

Alguns partits a Catalunya fa temps que denuncien les conseqüències de la immigració massiva. Aquests mateixos partits són sistemàticament assenyalats per l'esquerra i el bonisme com a "racistes" i "extrema dreta".

El cas de la mort d'un sense sostre senegalès a Barcelona ha posat de manifest la contradicció del relat de l'esquerra. Així com els límits de l'acollida en una Catalunya sense els recursos suficients per fer front a l'augment sobtat de la població.

Bakary Diba tenia 34 anys, procedia del Senegal, i encara que feia set anys que malvivia de la ferralla a Catalunya, no tenia papers. Les organitzacions i els mitjans difonen el cas per continuar reivindicant la necessitat de més i millor acollida. Mentrestant, cada cop més persones com Bakary continuen malvivint en un sistema col·lapsat.

La casualitat ha volgut que aquest senegalès visqués al parc de la Ciutadella de Barcelona. Just al lloc on cada dia passen els diputats proimmigracionistes cobrant fins a 120.000 euros mentre encoratgen l'efecte crida.

Aquests partits s'omplen la boca amb discursos per a la galeria. Però quan s'evidencia la incapacitat d'acollir il·limitadament per la manca de recursos, se'n desentenen.

En el pitjor dels casos, com el cas d'aquest senegalès mort a la intempèrie, apareixen els laments hipòcrites.

Sense els recursos necessaris

Bakary Diba va morir malalt i víctima de l'onada de fred ja que vivia a la intempèrie al Parc de la Ciutadella. Aquest cèntric parc barceloní s'ha convertit des de fa temps en refugi de les persones sense sostre. En els últims anys s'ha multiplicat la presència de persones sense llar que acampen allà.

Molts d'ells, com el senegalès mort, són immigrants que no han trobat a Catalunya la prosperitat somiada quan van sortir de casa seva. La comunitat africana carrega ara contra l'hospital i denuncien "racisme institucional" per part de les administracions. El centre mèdic, però, defensa que van seguir els protocols juntament amb els serveis socials.

La realitat és que l'administració té uns recursos limitats, incapaços de fer front a onades migratòries de gran abast. La qual cosa contradiu el relat progre que enalteix la Catalunya dels vuit milions i continua pregonant la necessitat de més acollida.

Activistes i organitzacions de l'esquerra s'han sumat a la denúncia del racisme institucional. Afirmen que "morir de fred perquè no tens llar és violència", mentre continuen promocionant la immigració irregular sense dir amb quins recursos afrontar-ho. Els partits que proposen una immigració regulada són immediatament titllats de xenòfobs i ultradretans.

Crítiques a l'esquerra

Aquest nou exercici de cinisme ha tingut la seva resposta a les xarxes. Són moltes les crítiques a les organitzacions que ara lamenten la mort de Bakary, i a les quals responsabilitzen de drames com aquest. També carreguen contra els mitjans de comunicació com TV3, i la seva sobreexposició de casos com aquest.

"Una veïna del meu barri no arribava a final de mes, s'ha tirat per la finestra deixant una filla i marit. No he vist la seva foto ni el nom publicat", diu un dels missatges a les xarxes. "Ara podeu publicar el nom dels avis que moren sols esperant cobrar la llei de dependència", afirma un altre.

En els missatges es percep un cansament de molts catalans per l'enfocament de l'establishment polític i mediàtic amb la immigració. Es pregunten per què només es dona veu a aquest cas. I demanen denunciar les màfies de la immigració il·legal i les organitzacions que rescaten immigrants per després abandonar-los a la seva sort.