Un català que va ser transsexual, amenaçat per la comunitat trans: 'Tinc por per la meva vida'

La història de Sandra Mercado és una història de superació. Aquest home de 38 anys, que viu a Catalunya, és una de les moltes víctimes de la ideologia de gènere, el transgenerisme i la 'teoria queer'.

Va néixer sent home. Ja de jove va sentir atracció pels homes. No obstant això, la incomprensió que sentia per part del seu entorn i els cants de sirena del transgenerisme el van empènyer a transicionar a dona. Hormones, andrògens i fins i tot una vaginoplàstia. I tot, sense que els metges el derivessin mai a cap especialista psiquiàtric.

Un cop operada dels seus genitals, Sandra va començar a qüestionar-se coses. Al dolor psicològic que ja arrossegava se li va sumar el dolor físic per l'operació. Fins que es va adonar que no era més que una víctima dels deliris queer. Simplement era un home homosexual, però que la ideologia de gènere i un sistema mèdic rendit a ella el van empènyer a sotmetre's a un procés irreversible.

Des de llavors, ha denunciat en múltiples ocasions l'estafa del transgenerisme. De fet, va arribar a publicar un llibre amb la seva experiència amb aquest mateix títol. També s'ha mostrat en contra de la Llei Trans i, en general, dedica la seva vida a fer activisme contra un moviment que arruïna vides de nens (encara que sobretot, nenes) i les seves famílies.

Això li ha costat insults, amenaces i persecució per part de la comunitat trans. De fet, ha hagut fins i tot de cancel·lar actes de presentació del seu llibre per això. No obstant això, en els últims dies la situació ha empitjorat. I ha estat la mateixa Sandra (que malgrat destransicionar prefereix mantenir el seu nom femení) la que ho ha denunciat a les seves xarxes socials.

'Temo per la meva vida'

"Estic sent assetjada per molts trans. Vaig avisar els meus advocats i estaré a casa sense sortir. Temo per la meva vida", escrivia Sandra aquest diumenge al seu compte de X. En un vídeo en què no podia contenir les llàgrimes, Sandra explicava que "tinc ansietat perquè m'estan assetjant. M'han ficat en un grup gran de WhatsApp. Estic fent captura de tots els telèfons i àudios per passar-los als meus advocats". I és que, alguns dels missatges que ha rebut són dels que posen els pèls de punta.

"Mira el que et diré. Com la societat comenci a relacionar-nos amb el teu discurs, t'assabentaràs, maricó fastigós", amenaça un transsexual. "A la recerca d'ella vaig. Anem amb el cotxe cap a on viu ella. Li passaré el cotxe per sobre", diuen dos més. "Que la matin", desitja un altre trans. Aquesta deu ser, doncs, la 'Fúria Trans' de la qual tant s'enorgulleix Irene Montero i tots els polítics que promocionen l'agenda trans mentre menyspreen víctimes d'aquest moviment com és Sandra.