Mossos torna a ocultar l'origen dels autors d'una apunyalada a Barcelona

Malgrat el relat oficial sobre la reducció de la delinqüència, molts barris de Barcelona continuen sent un lloc inhòspit. La passada matinada es va produir una baralla que va deixar un ferit greu per arma blanca. Les xarxes socials han començat a compartir el vídeo de l'agressió, on tres individus ataquen una parella a Ciutat Vella.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió. Les primeres informacions apunten a una discussió en un local, que va acabar amb la persecució i agressió a la parella. L'home va resultar ferit de gravetat i podria haver de ser operat, mentre que la dona va rebre ferides de caràcter lleu.

El que crida l'atenció d'aquest cas ha estat la manera com el cos de Mossos d'Esquadra ha informat sobre el succés. La policia autonòmica catalana, seguint directrius polítiques, ha tornat a amagar la nacionalitat dels agressors. S'ha limitat a informar que són tres homes de 19, 21 i 26 anys.

Ha estat el diari El Caso qui ha revelat que els atacants són d'origen dominicà. Aquesta nova ocultació ha provocat l'enuig generalitzat a les xarxes socials.

Per què oculten l'origen dels agressors

Va ser durant l'etapa de Joan Ignasi Elena a la Conselleria d'Interior quan Mossos va decidir no oferir la nacionalitat dels delinqüents. Va ser una decisió política, entenent els responsables d'Interior d'aleshores que això fomentava el racisme. Tot i que ERC ja no controla els comandaments policials, el cos segueix amb la mateixa dinàmica.

Això va generar un fort debat social, pel fet que suposa tractar els ciutadans com a subjectes passius als quals cal protegir de la realitat. També perquè implica amagar la veritat al servei d'uns interessos polítics concrets.

De fet, fins i tot experts més propers al progressisme reconeixen que amagar per norma la nacionalitat dels delinqüents genera un efecte contraproduent. En aquest cas, l'agressió a ganivetades entre estrangers segueix un patró que es repeteix cada vegada més. En aquest cas la nacionalitat sí que és rellevant, perquè indica una problemàtica social real.

La freda realitat de les dades

Malgrat l'intent d'emmascarar la realitat, les dades mostren que els estrangers protagonitzen un alt percentatge dels delictes. El 84% dels detinguts a Barcelona per delictes greus són estrangers. La mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, va reconèixer que un ampli percentatge de delinqüents comuns a Catalunya no tenen DNI espanyol.

Els estrangers també protagonitzen la majoria de les baralles i les batusses que acaben amb ferides d'arma blanca. Amagar la realitat no només contribueix a generar més odi sinó que també impedeix afrontar el problema.