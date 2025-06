Crisi migratòria a Espanya: el pitjor està per arribar?

Espanya afronta una pressió migratòria creixent que no té pinta de resoldre's. El país s'ha convertit en un dels principals destins de migrants, especialment a través de la ruta canària, un dels punts més crítics de la UE. Experts i agències internacionals alerten que la situació podria empitjorar a causa de factors geopolítics. Entre aquests destaquen la creixent influència de Rússia a l'Àfrica i les retallades d'ajuda humanitària per part dels Estats Units.

La ruta canària i els desafiaments geopolítics

L'Agència Europea de Fronteres (Frontex) ha identificat un risc cada cop més gran a la ruta migratòria cap a Canàries. La regió del Sahel, a l'Àfrica, travessa una crisi de seguretat i humanitària que empeny milers de persones a migrar. Frontex adverteix que aquest flux podria intensificar-se, especialment a causa de la inestabilitat en països com Mali, Burkina Faso i Níger.

El que fa encara més complicat l'escenari és la influència de Rússia a la regió. Segons Frontex, el país està expandint la seva presència, especialment a través d'empreses militars privades. Rússia podria utilitzar aquesta creixent influència per impulsar fluxos migratoris cap a Europa com una eina per augmentar els costos de cooperació de la UE amb els països africans.

Un altre factor que podria agreujar la situació és la política de retallades d'ajuda humanitària dels Estats Units. En els darrers anys, l'administració Trump va retallar substancialment els fons destinats a programes d'ajuda a l'Àfrica. Segons Frontex, aquesta disminució ha deixat buits de poder en diversos països africans, cosa que ha permès a les màfies explotar la situació. Això genera encara més caos, que al seu torn es tradueix en més fluxos de sortida.

Un panorama incert

El flux migratori cap a Espanya ja està en xifres alarmants. Segons les dades del Banc d'Espanya, el país és el que rep més immigrants en proporció a la seva població a tot Europa. El 2023, van arribar 24 immigrants per cada mil habitants, una xifra que supera àmpliament la d'altres països de la Unió Europea. Tanmateix, aquest fenomen podria intensificar-se encara més a causa dels factors geopolítics ja esmentats.

Amb la situació al Sahel empitjorant i l'impacte de les polítiques internacionals, el futur de la crisi migratòria a Espanya continua sent incert. A més, això se suma a una absència clamorosa d'una política migratòria d'Estat. Al contrari, l'Estat es dedica a fer regularitzacions massives, via ILP, que només serveixen per guanyar temps. Al marge que actuen com un potent efecte crida.